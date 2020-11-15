CANLI | Türkiye Grand Prix'si başladı!

Esteban Ocon, ilk tur sonunda pite geldi ve lastiklerini değiştirdi. Racing Pointler ise ön tarafta uçuyor.

Sebastian Vettel, inanılmaz bir start aldı. 11'den 3. sıraya yükseldi.

Racing Pointler ilk ikide! Verstappen kötü kalktı ve 4'e geriledi

İlk virajda Bottas ve Ocan spin attı. Esteban Ocon, ilk tur sonunda pite geldi ve lastiklerini değiştirdi.

Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll, kariyerinde ilk kez bir yarışa pole pozisyonundan başladı. Kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etme fırsatı bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 6. cepten başladı.

En hızlı tur Lance Stroll'den geldi. Racing Pointler hala ilk iki sırada.

Max Verstappen, Sebastian Vettel ile podyum için savaşıyor.

Lance Stroll: "Pist kuruyor!"

Racing Point pilotları Lance Stroll ve Sergio Perez, her tur sürelerini geliştiriyor.

Leclerc, pite gelerek yoğun yağmur lastiklerini çıkarttı.

Hamilton: "Ön frenler iyi çalışmıyor!"

Bottas: "Bu frenlerle devam edemeyeceğim. Farklı bir şeyler denememiz lazım."

Bu esnada Bottas da Leclerc gibi yoğun yağmur lastiklerini çıkarttı.



