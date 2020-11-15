CANLI | Türkiye Grand Prix'si başladı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'si başladı. 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen 58 turluk yarış, saat 13.10'da başladı.
Sezonun 14'üncü etabı, 5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz düzenleniyor.
Yarış öncesi İstiklâl Marşımız okundu. Formula 1 pilotları diz çökerek 'ırkçılığa hayır' mesajı verdi.
Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll, kariyerinde ilk kez bir yarışa pole pozisyonundan başladı. Kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etme fırsatı bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 6. cepten başladı.
İlk virajda Bottas ve Ocan spin attı. Esteban Ocon, ilk tur sonunda pite geldi ve lastiklerini değiştirdi.
Racing Pointler ilk ikide! Verstappen kötü kalktı ve 4'e geriledi
Sebastian Vettel, inanılmaz bir start aldı. 11'den 3. sıraya yükseldi.
Mercedes'ten Lewis Hamilton 6, Valtteri Bottas 18. sırada
Esteban Ocon, ilk tur sonunda pite geldi ve lastiklerini değiştirdi. Racing Pointler ise ön tarafta uçuyor.
En hızlı tur Lance Stroll'den geldi. Racing Pointler hala ilk iki sırada.
Max Verstappen, Sebastian Vettel ile podyum için savaşıyor.
Lance Stroll: "Pist kuruyor!"
Racing Point pilotları Lance Stroll ve Sergio Perez, her tur sürelerini geliştiriyor.
Leclerc, pite gelerek yoğun yağmur lastiklerini çıkarttı.
Hamilton: "Ön frenler iyi çalışmıyor!"
Bottas: "Bu frenlerle devam edemeyeceğim. Farklı bir şeyler denememiz lazım."
Bu esnada Bottas da Leclerc gibi yoğun yağmur lastiklerini çıkarttı.
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