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CANLI | Türkiye-Hırvatistan

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.11.2020 19:31 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi'nde iki önemli maça çıkacak A Milli Takım bu karşılaşmalar öncesinde Hırvatistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Türkiye bu maçı kazanarak diğer iki maça moralli bir şekilde çıkmak istiyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Türkiye-Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi’nde hem küme düşmemek hem de grupta zirveyi son iki maç öncesi zorlamak isteyen A Milli Takımımız, 15 Kasım’da sahamızdaki Rusya ve 18 Kasım’da deplasmandaki Macaristan sınavları öncesi bu akşam 2018 Dünya Kupası ikincisi Hırvatistan’ı Vodafone Park’ta ağırlıyor.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 20.45'te bu sayfada olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

A Milli Takımımızın 11'i: Uğurcan, Caner, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım, Dorukhan, Okay, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz, Cenk Tosun

Hırvatistan Milli Takımının 11'i: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Vodafone Park’ta oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı, Slovenyalı Slavko Vincic yönetecek.

10. RANDEVU

A Milliler, Hırvatistan ile daha önce 9 kez karşılaştı, 1 kez kazandı, 5 kez berabere kaldı ve 3 defa da mağlup oldu. Kalemizde 10 gol görürken, rakibimize 6 gol attık. Tek galibiyetimizi ise 2018 Dünya Kupası Elemeleri Grup maçında evimizde 1-0’lık skorla kazanmayı başarmıştık.

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