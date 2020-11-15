CANLI | Türkiye-Rusya

A Milli Futbol Takımı'mızın acil 3 puana ihtiyacı var... İlk maçta Rusya ile berabere kalan milli takım ilk galibiyetini alıp üst sıralara çıkmak istiyor.
Maçın canlı anlatımı saat 20.00'de bu sayfada olacak.
A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun.
Rusya'nın 11'i: Guilherme, Zhirkoc, Kudryashov, Dzhikiya, Semenov, Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev, Cheryshev, Miranchuk, Zebolotny.
Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.
Ay-yıldızlı ekipte Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.
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