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CANLI | Türkiye-Rusya

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.11.2020 18:54 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Türkiye-Rusya

A Milli Futbol Takımı'mızın acil 3 puana ihtiyacı var... İlk maçta Rusya ile berabere kalan milli takım ilk galibiyetini alıp üst sıralara çıkmak istiyor.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 20.00'de bu sayfada olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun.

Rusya'nın 11'i: Guilherme, Zhirkoc, Kudryashov, Dzhikiya, Semenov, Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev, Cheryshev, Miranchuk, Zebolotny.

MAÇIN HAKEMİ

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.

2 OYUNCU KADRODAN ÇIKARILDI

Ay-yıldızlı ekipte Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

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