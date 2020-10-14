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CANLI | Türkiye-Sırbistan

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.10.2020 20:23 | Son Güncelleme

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında Sırbistan ile karşılaşıyor. Ay-Yıldızlılar’ın Uluslar Ligi’nde Sırbistan ile oynayacağı maçın önemi büyük. Şenol Güneş ve öğrencileri için tek yol zafer. Milli Takım'ın Sırplar’ı mağlup etmesi, hem bu sezonki Uluslar Ligi’ndeki geleceğimizi hem de gruptaki kaderimizi direkt etkileyecek. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Türkiye-Sırbistan

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Sırbistan'ı konuk edecek. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan’ı konuk edecek. 3. Grup'ta 4. maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. 2. sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı 21.45'te bu sayfada olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

A Milli Takımımızın 11'i: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak.

Sırbistan'ın ilk 11'i: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic.

LİDER OLANLAR...

Final gözüyle bakılan mücadelede galibiyet, çok şey ifade ediyor. Eğer kazanırsak, Sırplar’ın bitime 2 maç kala sonuncu olma ihtimali artıyor. Biz ise bu akşam grubun diğer maçı olan Rusya-Macaristan mücadelesinin sonucuna göre kalan iki mücadelede çok daha avantajlı bir pozisyona gelebiliriz. Rusya 7 puanla lider, Macarlar 6 puanla bizim önümüzde. Bu iki takımın maçından beraberlik çıkması, şu an için daha çok işimize geliyor. B Ligi’nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar, bir alt lige yani C’ye düşecek. Lider olan takımlar bir sonraki Uluslar Ligi’nde A’da mücadele etme şansını elde edecek.

PLAY-OFF'A KATILIM ŞANSI VAR

Gruplarda lider olmanın, 2022 Dünya Kupası için de ayrı bir önemi bulunuyor. 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri’ni ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak bu turnuvanın eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek. Buradan da 3 takım, Katar’daki organizasyonun içinde olmaya çalışacak.

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