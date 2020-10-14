CANLI | Türkiye-Sırbistan

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Sırbistan'ı konuk edecek. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan’ı konuk edecek. 3. Grup'ta 4. maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. 2. sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı 21.45'te bu sayfada olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

A Milli Takımımızın 11'i: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak.

Sırbistan'ın ilk 11'i: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic.

LİDER OLANLAR...

Final gözüyle bakılan mücadelede galibiyet, çok şey ifade ediyor. Eğer kazanırsak, Sırplar’ın bitime 2 maç kala sonuncu olma ihtimali artıyor. Biz ise bu akşam grubun diğer maçı olan Rusya-Macaristan mücadelesinin sonucuna göre kalan iki mücadelede çok daha avantajlı bir pozisyona gelebiliriz. Rusya 7 puanla lider, Macarlar 6 puanla bizim önümüzde. Bu iki takımın maçından beraberlik çıkması, şu an için daha çok işimize geliyor. B Ligi’nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar, bir alt lige yani C’ye düşecek. Lider olan takımlar bir sonraki Uluslar Ligi’nde A’da mücadele etme şansını elde edecek.