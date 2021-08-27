CANLI | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

Lyon
Rangers
Monaco
PSV Eindhoven
Napoli
Leicester
Olympiakos
Eintracht Frankfurt
Lazio
Lokomotiv Moskova
Braga
Leverkusen
Dinamo Zagreb
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UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise son 24 takım arasına adını yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek.
Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise son 24 takım arasına adını yazdıracak.
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