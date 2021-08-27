CANLI | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

A

Lyon

Rangers

B

Monaco

PSV Eindhoven

C

Napoli

Leicester

D

Olympiakos

Eintracht Frankfurt

E

Lazio

Lokomotiv Moskova

F

Braga

G

Leverkusen

H

Dinamo Zagreb

CANLI AKTARIYORUZ...

1. TORBA

Olimpik Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. TORBA

Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızıl Yıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

3. TORBA

Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. TORBA

Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferençvaroş, Brondby, Antwerp, Sturm Graz

İLK SIRADA BİTİRMEK ÖNEMLİ

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise son 24 takım arasına adını yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek.

ÜÇÜNCÜ BİTİREN KONFERANS LİGİ'NE

Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise son 24 takım arasına adını yazdıracak.

