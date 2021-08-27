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CANLI | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

27.08.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında kuralar çekiliyor.

CANLI | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

A

Lyon
Rangers

B

Monaco
PSV Eindhoven

C

Napoli
Leicester

D

Olympiakos
Eintracht Frankfurt

E

Lazio
Lokomotiv Moskova

F

Braga

G

Leverkusen

H

Dinamo Zagreb

CANLI AKTARIYORUZ...

1. TORBA

Olimpik Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. TORBA

Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızıl Yıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

3. TORBA

Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. TORBA

Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferençvaroş, Brondby, Antwerp, Sturm Graz

İLK SIRADA BİTİRMEK ÖNEMLİ

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise son 24 takım arasına adını yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek.

ÜÇÜNCÜ BİTİREN KONFERANS LİGİ'NE

Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise son 24 takım arasına adını yazdıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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