CANLI YAYIN | Beşiktaş - Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu)

Beşiktaş, evinde oynadığı son 44 lig maçında yenilmedi. Süper Lig’de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda rakibi Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 44 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladı. Bu karşılaşmaların 37’sini Vodafone Park’ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 30 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca Vodafone Park’ta oynadığı Süper Lig maçlarındaki son puan kaybını Akhisarspor karşısında yaşadı. Geçen sezonun 12. haftasında rakibini konuk eden Beşiktaş, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmanın ardından evinde üst üste oynadığı 11 lig mücadelesini kazandı. Beşiktaş, bu 11 karşılaşmada fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.

Süper Lig’de 13. kez karşılacak olan iki takım arasında geride kalan 12 maçtan 6’sını siyah-beyazlılar, 2’sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş’ın 25 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabaka golsüz tamamlandı, Akhisar’daki karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

İstanbul’daki maçlar

Taraflar arasında İstanbul’da yapılan 6 maçtan 4’ünde Beşiktaş, birinde Ege temsilcisi galip geldi, son müsabaka ise berabere sonuçlandı. İstanbul’da siyah-beyazlılar 12, yeşil-siyahlılar 5 gol attı.

