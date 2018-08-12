CANLI YAYIN | Beşiktaş - Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e start veriyor. Vodafone Park'ta Akhisarspor'u ağırlayacak Beşiktaş, 3 puanla sezona başlamak istiyor. Saat 21:45'te başlayacak ve Bülent Yıldırım'ın yöneteceği Beşiktaş - Akhisarspor maçının 11'leri belli oldu. Beşiktaş - Akhisarspor maçının tüm ayrıntıları haberimizde...
Beşiktaş - Akhisarspor maçının 11'leri şöyle;
Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Lens, Larin
Akhisarspor: Fatih, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Aykut Çeviker, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Sissoko, Daniel Larsson, Bilal, Seleznov
Evinde 44 maçtır yenilmiyor
Beşiktaş, evinde oynadığı son 44 lig maçında yenilmedi. Süper Lig’de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda rakibi Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 44 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladı. Bu karşılaşmaların 37’sini Vodafone Park’ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 30 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar ayrıca Vodafone Park’ta oynadığı Süper Lig maçlarındaki son puan kaybını Akhisarspor karşısında yaşadı. Geçen sezonun 12. haftasında rakibini konuk eden Beşiktaş, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmanın ardından evinde üst üste oynadığı 11 lig mücadelesini kazandı. Beşiktaş, bu 11 karşılaşmada fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.
Süper Lig’de 13. kez karşılacak olan iki takım arasında geride kalan 12 maçtan 6’sını siyah-beyazlılar, 2’sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş’ın 25 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabaka golsüz tamamlandı, Akhisar’daki karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.
İstanbul’daki maçlar
Taraflar arasında İstanbul’da yapılan 6 maçtan 4’ünde Beşiktaş, birinde Ege temsilcisi galip geldi, son müsabaka ise berabere sonuçlandı. İstanbul’da siyah-beyazlılar 12, yeşil-siyahlılar 5 gol attı.
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