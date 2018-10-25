Beşiktaş - Genk (CANLI ANLATIM)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 3. maçında Beşiktaş, sahasında Genk'i ağırlıyor. Saat 22:00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Genk maçında temsilcimiz, Malmö yenilgisini unutturup, grupta yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Beşiktaş - Genk maçının canlı anlatımı haberimizde...
BEŞİKTAŞ - GENK MAÇININ 11'LERİ;
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Lens, Larin
Genk: Vukovic, Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen, Malinovksiy, Pozuelo, Heynen, Paintsil, Samatta, Ndongala
ADRIANO YOK
Beşiktaş'ın Genk ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde gelen son dakika bilgisine göre Adriano, bugün oynanacak Genk maçının kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmadı.
AVRUPA LİGİ'NDE GALİBİYET SAYISI FAZLA
Siyah-beyazlılar, Genk mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 111. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 110 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 37 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 176 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 131 gol gördü.
3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.
BELÇİKA TAKIMLARIYLA 2. KEZ
Beşiktaş, Belçika temsilcileriyle 7. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce bu ülke takımlarına 6 kez rakip olan siyah-beyazlı ekip, sahadan ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 7 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, Belçika takımlarına karşı ilk sınavını 1996-1997'de UEFA Kupası'nda Molenbeek karşısında verdi. Deplasmandaki karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.
Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda yine aynı organizasyonda bu sefer bir başka Belçika ekibi Standard Liege'in karşısına çıkarken, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu ülke ekiplerine karşı son üç mücadelesini Club Brugge karşısında verdi. 2006-2007'deki UEFA Kupası'nın grup mücadelesinde oynanan tek maçta rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2014-2015'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu ekibe 2-1 ve 3-1 yenildi. Bu arada Genk, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla ilk maçına bu akşam çıkacak.
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