Beşiktaş - Genk (CANLI ANLATIM)

Siyah-beyazlılar, Genk mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 111. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 110 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 37 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 176 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

BELÇİKA TAKIMLARIYLA 2. KEZ

Beşiktaş, Belçika temsilcileriyle 7. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce bu ülke takımlarına 6 kez rakip olan siyah-beyazlı ekip, sahadan ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 7 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, Belçika takımlarına karşı ilk sınavını 1996-1997'de UEFA Kupası'nda Molenbeek karşısında verdi. Deplasmandaki karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.