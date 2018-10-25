SPOR

Beşiktaş - Genk (CANLI ANLATIM)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.10.2018 21:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş - Genk maçıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki heyecan devam ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Genk maçında siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki Göztepe yenilgisini telafi etmek amacında. Saat 22:00'da başlayacak Beşiktaş - Genk maçında sahaya çıkacak 11'ler belli oldu. İşte Beşiktaş - Genk maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm ayrıntıları...

Beşiktaş - Genk (CANLI ANLATIM)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 3. maçında Beşiktaş, sahasında Genk'i ağırlıyor. Saat 22:00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Genk maçında temsilcimiz, Malmö yenilgisini unutturup, grupta yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Beşiktaş - Genk maçının canlı anlatımı haberimizde...

canlı_anlatım_için_tıklayın

BEŞİKTAŞ - GENK MAÇININ 11'LERİ;

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Lens, Larin

Genk: Vukovic, Maehle, Dewaest, Lucumi, Uronen, Malinovksiy, Pozuelo, Heynen, Paintsil, Samatta, Ndongala

ADRIANO YOK

Beşiktaş'ın Genk ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde gelen son dakika bilgisine göre Adriano, bugün oynanacak Genk maçının kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmadı.

AVRUPA LİGİ'NDE GALİBİYET SAYISI FAZLA

Siyah-beyazlılar, Genk mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 111. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 110 maç yapan siyah-beyazlı ekip; 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 37 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 176 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

BELÇİKA TAKIMLARIYLA 2. KEZ

Beşiktaş, Belçika temsilcileriyle 7. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce bu ülke takımlarına 6 kez rakip olan siyah-beyazlı ekip, sahadan ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 7 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, Belçika takımlarına karşı ilk sınavını 1996-1997'de UEFA Kupası'nda Molenbeek karşısında verdi. Deplasmandaki karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda yine aynı organizasyonda bu sefer bir başka Belçika ekibi Standard Liege'in karşısına çıkarken, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu ülke ekiplerine karşı son üç mücadelesini Club Brugge karşısında verdi. 2006-2007'deki UEFA Kupası'nın grup mücadelesinde oynanan tek maçta rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2014-2015'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu ekibe 2-1 ve 3-1 yenildi. Bu arada Genk, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla ilk maçına bu akşam çıkacak.

PARTNERSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilirSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilir
Fenerbahçe'nin yeni transferi Erick Green'den Beşiktaşlı Loris Karius'a küfür Fenerbahçe'nin yeni transferi Erick Green'den Beşiktaşlı Loris Karius'a küfür
Gökhan Gönül: Sadece sonuca endeksli olmamalıyızGökhan Gönül: Sadece sonuca endeksli olmamalıyız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş genk UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Genk maçı saat kaçta hangi kanalda

En Çok Okunan Haberler

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

FIFA resmen açıkladı!

FIFA resmen açıkladı!

Cengiz Ünder'in bonservis bedelinin 60 milyon Euro olduğu yazılıyor

Cengiz Ünder'in bonservis bedelinin 60 milyon Euro olduğu yazılıyor

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar'ın menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar'ın menajerinden transfer açıklaması

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan Comolli'ye rest

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan Comolli'ye rest

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş - Genk (CANLI ANLATIM)

Beşiktaş - Genk (CANLI ANLATIM)

Fenerbahçe'nin yeni transferi Erick Green'den Beşiktaşlı Loris Karius'a küfür

Fenerbahçe'nin yeni transferi Erick Green'den Beşiktaşlı Loris Karius'a küfür

Gökhan Gönül: Sadece sonuca endeksli olmamalıyız

Gökhan Gönül: Sadece sonuca endeksli olmamalıyız

Beşiktaş'ta Ljajic, Pepe ve Babel sakatlıkları sebebiyle Genk maçında oynamayacak

Beşiktaş'ta Ljajic, Pepe ve Babel sakatlıkları sebebiyle Genk maçında oynamayacak

Fikret Orman'dan: İsteyen istifasını verir

Fikret Orman'dan: İsteyen istifasını verir

Beşiktaş'ta Vagner Love özür diledi

Beşiktaş'ta Vagner Love özür diledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.