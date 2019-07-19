SPOR

MAÇTA GOL YOK | Fenerbahçe - Bursaspor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.07.2019 18:45 | Son Güncelleme

İlk hazırlık maçında Boluspor'u deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe, ikinci mücadelesinde 1. lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Vedat Muriç, maça ilk 11'de başladı. Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues ise yedekler arasında yer alıyor.

MAÇTA GOL YOK | Fenerbahçe - Bursaspor

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına Boluspor galibiyetiyle başlayan Sarı Lacivertli ekip, ikinci maçında 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşıyor.

Bolu mücadelesinde süre almayan yeni transferlerden Vedat Muriç, Bursa maçında ilk 11'de başladı. Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues ise yedekler arasında yer alıyor.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE 0 - 0 BURSASPOR (İlk yarı oynanıyor)

FENERBAHÇE: Harun, Jailson, Sadık, Okan, Cebrail, Tolgay, Tolga, Alper, Mehmet Ekici, Zajc, Muriqi
YEDEKLER: Oytun, Batuhan, Serdar, Hasan Ali, Murat Sağlam, Ozan, Emre Belözoğlu, Moses, Kruse, Garry Rodrigues, Allahyar

BURSASPOR: Ataberk, İsmail, Sedat, Rüştü, Atanasov, Ozan İsmail, Emirhan, Burak, Onur Atasayar, Kubilay, Çağatay
YEDEKLER: Yağız Efe, Umut, Murat, Kerem, Enes, Muhammed Emin, Ramazan, Sebahattin, Eren, Batuhan, Ali

Fenerbahçe'nin yapacağı hazırlık maçlarının tarihleri şöyle:

22 Temmuz Pazartesi: Fenerbahçe - Wolfsburg
25 Temmuz Perşembe: Fenerbahçe - Hertha Berlin
30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih
31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid
7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari
11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)

PARTNERSosyal medyayı sallayan paylaşım: Ben mi, Kylie mi?Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Ben mi, Kylie mi?
UEFA, Fenerbahçe için kararını verdiUEFA, Fenerbahçe için kararını verdi
Fenerbahçe'de ayrılık var!Fenerbahçe'de ayrılık var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Bursaspor

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha

Trabzonspor transferi resmen açıkladı

Trabzonspor transferi resmen açıkladı

Victor Valdes yeniden Barcelona’da

Victor Valdes yeniden Barcelona’da

Süper Lig ekibinde sakatlık şoku!

Süper Lig ekibinde sakatlık şoku!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

F.Bahçe'nin yeni forması basına sızdı

F.Bahçe'nin yeni forması basına sızdı

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MAÇTA GOL YOK | Fenerbahçe - Bursaspor

MAÇTA GOL YOK | Fenerbahçe - Bursaspor

UEFA'dan Fenerbahçe kararı: Men cezası yok

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, Westerlo'ya kiralandı

Fenerbahçe'de ayrılık var!

Ali Koç'tan '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü' kutlama mesajı

Ali Koç'tan kutlama mesajı

Vedat Muriç: Adımı bu tarihe yazdırmak için geldim

'Adımı bu tarihe yazdırmak için geldim'

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.