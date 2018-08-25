CANLI YAYIN | Göztepe - Fenerbahçe (Spor Toto Süper Lig 3. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında heyecan, Göztepe - Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. 21:45'te Bornova Stadı'nda oynanacak olan Göztepe - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu. Göztepe - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı, 11'leri ve tüm detayları haberimizde yer alıyor...

Göztepe - Fenerbahçe maçının 11'leri;

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Halil, Tayfur, Yasin, Deniz

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif, Ayew, Alper, Dirar, Slimani

49. RANDEVU

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 49. kez birbirlerine rakip oluyor. İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-32 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitti, ikinci devre İstanbul'da Fenerbahçe 2-1 kazandı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki ekip, İzmir'de 25. kez karşılaşıyor. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 17 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 48 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

