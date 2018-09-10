CANLI YAYIN | İsveç - Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

Türkiye'nin yarın İsveç'le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 11. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları arasında 5'i resmi, 5'i özel geride kalan 10 maçta Türkiye 4, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı. Türkiye bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, İsveç karşılaşması ile 2018 yılındaki ikinci resmi maçını oynayacak. Milli takım, 2018'de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, oynadığı tek resmi maçta ise mağlup oldu. Bu maçlarda 9 gol atan milliler, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmaAntalyalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre'de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup oldu.

