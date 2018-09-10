CANLI YAYIN | İsveç - Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İsveç deplasmanına çıkıyor. Saat 21:45'te başlayacak İsveç - Türkiye maçında millilerin hedefi 3 puana uzanıp, Rusya yenilgisini telafi etmek. İşte İsveç - Türkiye maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm detayları...
İSVEÇ - TÜRKİYE MAÇININ 11'LERİ
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Albin Ekdal, Berg, Claesson, Jansson, Jimmy Durmaz, Thelin
Türkiye: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun
TÜRKİYE İSVEÇ 11. KEZ KARŞI KARŞIYA
Türkiye'nin yarın İsveç'le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 11. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları arasında 5'i resmi, 5'i özel geride kalan 10 maçta Türkiye 4, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı. Türkiye bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.
2018'de İKİNCİ RESMİ MİLLİ MAÇ
Ay-yıldızlı ekip, İsveç karşılaşması ile 2018 yılındaki ikinci resmi maçını oynayacak. Milli takım, 2018'de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, oynadığı tek resmi maçta ise mağlup oldu. Bu maçlarda 9 gol atan milliler, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmaAntalyalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre'de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup oldu.
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