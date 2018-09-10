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CANLI YAYIN | İsveç - Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 10.09.2018 20:39 | Son Güncelleme

İsveç - Türkiye maçıyla A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçına çıkıyor. Friends Arena'da oynanacak İsveç - Türkiye maçında Ayyıldızlıların hedefi, Rusya mağlubiyetini unutturmak ve 3 puanın sahibi olmak. Saat 21:45'te başlayacak İsveç - Türkiye maçında sahaya çıkacak 11'ler belli oldu. İsveç - Türkiye maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm ayrıntıları haberimizde olacak.

CANLI YAYIN | İsveç - Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İsveç deplasmanına çıkıyor. Saat 21:45'te başlayacak İsveç - Türkiye maçında millilerin hedefi 3 puana uzanıp, Rusya yenilgisini telafi etmek. İşte İsveç - Türkiye maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm detayları...

İSVEÇ - TÜRKİYE MAÇININ 11'LERİ

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Augustinsson, Larsson, Albin Ekdal, Berg, Claesson, Jansson, Jimmy Durmaz, Thelin

Türkiye: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

TÜRKİYE İSVEÇ 11. KEZ KARŞI KARŞIYA

Türkiye'nin yarın İsveç'le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 11. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları arasında 5'i resmi, 5'i özel geride kalan 10 maçta Türkiye 4, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı. Türkiye bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

2018'de İKİNCİ RESMİ MİLLİ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, İsveç karşılaşması ile 2018 yılındaki ikinci resmi maçını oynayacak. Milli takım, 2018'de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, oynadığı tek resmi maçta ise mağlup oldu. Bu maçlarda 9 gol atan milliler, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmaAntalyalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre'de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup oldu.

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Anahtar Kelimeler:
isveç Türkiye UEFA Uluslar Ligi

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