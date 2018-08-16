CANLI YAYIN | LASK Linz - Beşiktaş (Maç hangi kanalda?)

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki LASK Linz - Beşiktaş maçıyla Türk takımları Avrupa sahnesindeki mücadelesinde devam ediyor. Avusturya'da saat 20:45'te başlayacak olan LASK Linz - Beşiktaş maçı TRT'de yayınlanacakken, bu mücadelenin 11'leri belli oldu. LASK - Linz Beşiktaş maçına dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde...

LASK Linz - Beşiktaş maçının 11'leri;

LASK Linz: Schlager, Pogatez, Trauner, Ramsebner, Ullmann, Michorl, Holland, Rantl, Victor, Thomas Goiginger, Samuel Tetteh

Beşiktaş: Tolga, Adriano, Pepe, Roco, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Cyle Larin

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın 3. eleme turunda LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde yayıncı şoku yaşanıyordu... Son dakika gelişmesine göre; LASK Linz - Beşiktaş karşılaşması, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

208. RANDEVU

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 208. maçına çıkıyor... Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 207 maçından 80 kez kazandı. 83 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 44 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 274 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.