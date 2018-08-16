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CANLI YAYIN | LASK Linz - Beşiktaş (Maç hangi kanalda?)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.08.2018 19:56 | Son Güncelleme

LASK - Linz Beşiktaş maçı, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselecek takımı belirleyecek. Saat 20:45'te oynanacak LASK Linz - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın hedefi, ilk maçtaki 1-0'lık avantajını koruyup üst tura yükselmek. LASK Linz - Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu. LASK Linz - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı TRT'den naklen yayınlanacak. İşte LASK - Linz - Beşiktaş maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm ayrıntıları...

CANLI YAYIN | LASK Linz - Beşiktaş (Maç hangi kanalda?)

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki LASK Linz - Beşiktaş maçıyla Türk takımları Avrupa sahnesindeki mücadelesinde devam ediyor. Avusturya'da saat 20:45'te başlayacak olan LASK Linz - Beşiktaş maçı TRT'de yayınlanacakken, bu mücadelenin 11'leri belli oldu. LASK - Linz Beşiktaş maçına dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde...

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LASK Linz - Beşiktaş maçının 11'leri;

LASK Linz: Schlager, Pogatez, Trauner, Ramsebner, Ullmann, Michorl, Holland, Rantl, Victor, Thomas Goiginger, Samuel Tetteh

Beşiktaş: Tolga, Adriano, Pepe, Roco, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Cyle Larin

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın 3. eleme turunda LASK Linz ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde yayıncı şoku yaşanıyordu... Son dakika gelişmesine göre; LASK Linz - Beşiktaş karşılaşması, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

208. RANDEVU

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 208. maçına çıkıyor... Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 207 maçından 80 kez kazandı. 83 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 44 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 274 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 30. MAÇ

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 30. Avrupa kupası maçını oynayacak. Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, LASK Linz önünde rekorunu 30 müsabakaya yükseltecek. Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 50 gol atan Beşiktaş, kalesinde 40 gole engel olamadı.

KUPA 2'DE 106. MAÇ

Siyah-beyazlılar, LASK Linz mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 106. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 105 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 49 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 168 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gol gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş LASK Linz UEFA Avrupa Ligi

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