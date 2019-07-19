CANLI YAYIN | Leipzig - Galatasaray canlı izle

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Leipzig ile karşılaşıyor.

LEIPZIG 0 - 1 GALATASARAY (28' Ryan Babel)

STAT: Tivoli-Neu

SAAT: 19:00

YAYIN: Spor Smart

LEIPZIG: Mvogo, Orban, Sabitzer, Poulsen, Werner, Mukiele, Halstenberg, Laimer, Demme, Candido, Kampl

GALATASARAY: İsmail, Mariano, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Donk, Selçuk, Jimmy, Adem, Mitroglou, Babel

Milli takımlarla uluslararası turnuvalarda mücadele eden ve izinli olan Fernando Muslera ile Younes Belhanda, 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil eden Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosunda bulunmuyor.

Seefeld kasabasında 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını sürdürecek sarı-kırmızılı ekip, iki de hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray, 25 Temmuz Perşembe günü ise Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

