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  4. Canlı yayın sırasında rahatsızlanmıştı! Bakan Soylu'nun doktorundan açıklama geldi!

Canlı yayın sırasında rahatsızlanmıştı! Bakan Soylu'nun doktorundan açıklama geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 19:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayın esnasında burnunun kanamasının ardından açıklama yapan doktorlar, Soylu'nun kılcal damardaki çatlak nedeniyle rahatsızlandığını bildirdi. Bakan Soylu'nun sağlık durumu iyi.

Canlı yayın sırasında rahatsızlanmıştı! Bakan Soylu'nun doktorundan açıklama geldi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kılcal damardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İdlip Yardım Kampanyası basın tanıtım toplantısında konuşma yaparken rahatsızlandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Burnu kanayan Bakan Soylu'ya anında müdahale edildi, canlı yayın sonlandırıldı. Soylu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sevenlerine kısa süreli panik yaşattı. Ancak Soylu'nun sağlık durumu iyi.

BURNUNUN KANAMA SEBEBİ

Hemen kontrole alınan Süleyman Soylu'nun burnundaki kılcal damarda bir çatlak nedeniyle anlık kanama geçirdiği önemli bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanı Süleyman Soylu burun kanaması

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