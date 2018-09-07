CANLI YAYIN | Türkiye - Rusya (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2'de Türkiye, Rusya maçıyla sezonun ilk resmi sınavına çıkıyor. Trabzon'da oynanacak maçta A Milli Futbol Takımı'mızın hedefi, sahadan galibiyetle ayrılmak. Türkiye Rusya maçında sahaya çıkacak 11'ler belli oldu. Türkiye - Rusya maçının tüm ayrıntıları, canlı anlatımı ve sahaya çıkacak 11'leri: TÜRKİYE - RUSYA MAÇININ 11'LERİ Türkiye: Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun Rusya: Lunev, Dzhikiya, Kudryashov, Neustadter, Fernandes, Gazinskiy, Kuzyaev, Zobnin, Cheryshev, Erokshin, Dzyuba A Milli Futbol Takımı, geride kalan 560 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

LUCESCU'NUN 12. MAÇI A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 12. maçına Rusya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 11 maçta 3 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 4 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 4'ü resmi, 7'si özel 11 maçta 13 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 18 gol gördü. 7.5 YIL SONRA MİLLİLER TRABZON'DA Ay-yıldızlı ekip, Rusya maçı ile 7,5 yıl sonra Trabzon'da bir karşılaşmaya çıkacak. Milli maçın oynanacağı 40 bin 782 kişilik Medical Park Stadı'nın açılışı, 18 Aralık 2016'da gerçekleştirildi. Daha önce A Milli Takım'ı dort defa ağırlayan şehirdeki son milli mac, 9 Şubat 2011'de Türkiye ile Güney Kore arasında oynanmış ve 0-0 sona ermişti. Trabzon'da 1992'de oynanan ilk milli maçta ise ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'ı 3-2 yendi. 2002'de Gürcistan'ı 3-0'la geçen milli takım, 2004'te yine Gürcistan'la oynadığı mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 2018'İN İLK RESMİ MAÇI

Ay-yıldızlı ekip, Rusya karşılaşması ile 2018 yılındaki ilk resmi maçını oynayacak. Milli takım, 2018'de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 8 gol atan milliler, kalesinde ise 6 gole engel olamadı. Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre'de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı. EYLÜL AYI KARNESİ Milli takım, eylül ayında bugüne kadar 65 maça çıktı. Milliler, bu maçların 27'sini kazanırken, 22 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 16 maç ise beraberlikle sona erdi. Türkiye, eylül ayında oynadığı maçlarda 101 gol atarken, kalesinde 91 gol gördü. Milli takımın aldığı 22 yenilginin 18'i 1992'ye kadar yaşandı. Milli takım o tarihten sonra oynadığı eylül maçlarında ise sadece dört kez yenildi. Eylül maçlarının en farklı galibiyetini 5-0'lık skorla 1997'de San Marino ve 2013'te Andorra karşısında alan milliler, en farklı eylül yenilgilerini ise 1926'da 6-1'le Polonya ve 1982'de 5-0'la Macaristan karşısında yaşadı.