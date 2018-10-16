Canlı yayın yaparak feryat etti: Fuhuş çetesinin eline düştüm!

Olay, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Hatice P. isimli bir kadın sosyal medya hesabından canlı yayın açarak kendisine yardım edilmesini istedi. Ağlayarak fuhuş çetesinin eline düştüğünü ve öldürüleceğini söyleyen genç kadın vatandaşlardan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. Polis ekiplerinin de bu işin içinde olduğunu iddia eden kadına ilk yardım polisten geldi.

CANLI YAYIN SONRASI EMNİYET OLAYA EL ATTI

Canlı yayının yayılmasından sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü olaya el attı. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ortak hareket eden Bursa Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Hatice P.’yi Bursa’ya getirerek ifadesine başvurdu. Genç kadın emniyetteki ifadesinde yaşananları hatırlamadığını ve herhangi bir fuhuş çetesinin eline düşmediğini söyledi.

Genç kadının iddialarını araştıran polis ekipleri bilirkişi olarak Hatice P.’nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.E.’nin de ifadelerine başvurdu. M.E. emniyetteki ifadesinde Hatice P. ile bir gazinoda tanıştığını, kadının orada konsomatrislik yaptığını aralarında duygusal bir ilişki olduğunu ve görüşmeye devam ettiklerini söyledi.