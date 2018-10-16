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Canlı yayın yaparak feryat etti: Fuhuş çetesinin eline düştüm!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 19:09 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sosyal medya üzerinde canlı yayın yaparak fuhuş çetesinin eline düştüğünü ve can güvenliği olmadığını söyleyen kadın polis ekiplerince ailesine teslim edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili ifadesini aldığı erkek arkadaşı "Ailesini arayıp ‘Gelip beni buradan alın yoksa öldürecekler’ dedi. Daha sonra telefonuyla video çekmeye başladı. Videoyu çekerken söz konusu iddialarda bulundu. Uyuşturucunun etkisiyle halüsinasyon gördüğünü düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Canlı yayın yaparak feryat etti: Fuhuş çetesinin eline düştüm!

Olay, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Hatice P. isimli bir kadın sosyal medya hesabından canlı yayın açarak kendisine yardım edilmesini istedi. Ağlayarak fuhuş çetesinin eline düştüğünü ve öldürüleceğini söyleyen genç kadın vatandaşlardan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. Polis ekiplerinin de bu işin içinde olduğunu iddia eden kadına ilk yardım polisten geldi.

CANLI YAYIN SONRASI EMNİYET OLAYA EL ATTI

Canlı yayının yayılmasından sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü olaya el attı. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ortak hareket eden Bursa Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Hatice P.’yi Bursa’ya getirerek ifadesine başvurdu. Genç kadın emniyetteki ifadesinde yaşananları hatırlamadığını ve herhangi bir fuhuş çetesinin eline düşmediğini söyledi.

Genç kadının iddialarını araştıran polis ekipleri bilirkişi olarak Hatice P.’nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.E.’nin de ifadelerine başvurdu. M.E. emniyetteki ifadesinde Hatice P. ile bir gazinoda tanıştığını, kadının orada konsomatrislik yaptığını aralarında duygusal bir ilişki olduğunu ve görüşmeye devam ettiklerini söyledi.

"BİR GAZİNODA TANIŞTIK"

M.E. Hatice P.’nin uyuşturucu kullandığını ve yayın yaptığı gün de bir müşterisi ile buluştuğunu dile getirerek, “Hatice ile bir gazinoda tanıştık. Numarasını aldım ve numaramı verdim. Görüşmeye başladık ve ona duygusal anlamda yakınlık hissettim. Hatice kendi isteğiyle sık sık şehir dışına çıkardı ve mekânlarda kons olarak çalışırdı. Bursa’ya geldiğinde de otellerde kalırdı. Olay günü beni aradı ve onu Orhangazi’de kaldığı otelden almamı istedi. Almaya gittim 20 dakika bekledim. Sonra elinde 3 valizle aşağı indi. Arabaya bindiğinde tedirgin ve birinden kaçıyor gibiydi.

"BENİM DE ÇETE ÜYESİ OLDUĞUMU İDDİA ETTİ"

Tuhaf hareketler sergiliyordu. Yolculuk boyunca tuhaf hareketleri devam etti. Bir çetenin peşinde olduğunu hatta benim de çete üyesi olduğumu iddia etti. Polise gidip şikayetçi olalım, dedim. Gittik daha sonra şikayetçi olmadığını söyledi. Neden böyle davranıyorsun, dediğimde uyuşturucu kullandığını, fuhuş yaptığını ve bu yüzden kafasının karışık olduğunu söyledi. Sonra telefonla konuştuğu bir müşterisi ile anlaştı ve onu otogara bırakmamı istedi. Bıraktım yanından ayrıldım.

"GELİP BENİ BURADAN ALIN YOKSA ÖLDÜRECEKLER"

2 saat sonra merak edip aradığımda bana Orhangazi meydanında olduğunu söyledi. Yanına gittim, ağlıyordu. Ailesini arayıp ‘Gelip beni buradan alın yoksa öldürecekler’ dedi. Daha sonra telefonuyla video çekmeye başladı. Videoyu çekerken söz konusu iddialarda bulundu. Uyuşturucunun etkisiyle halüsinasyon gördüğünü düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

AİLESİ DENİZLİ'DEN GELEREK KIZLARINI TESLİM ALDI

Polis ekipleri alınan ifadelerin ardından uyuşturucu bağımlısı olan ve fuhuş yaptığı tespit edilen genç kadının ailesi ile irtibata geçti. Hatice P.’nin ailesi Denizli’den gelerek kızlarını teslim aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Orhangazi sosyal medya fuhuş

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ne günlere kaldık ya hapı esrarı sıradan iş haline geldi ülkemde rezil oldu koca ülke ya ne hallere düştük Allah coluk cocugumzu korusun
Allah'ım, çocuklarımızı ve bizleri böyle ortamlara girmekten, böyle insanları dost edinmekten sen koru. Çocuklarımızın yâr ve yardımcısı sensin.
elinde telefon var ve sen polisi aramak yerine canlı yayın açıyorsun öylemi
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