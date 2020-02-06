Canlı yayında 8. kez doğum yaptı

Fransa'nın sınırları içinde bulunan ve özgürlükler bölgesi olarak tanınan Alsas'ta yaşayan 38 yaşındaki Sarah Schmid, sekizinci kez 'serbest doğum'u tercih etti. Doktorların hayati tehlikesi olduğunu söylemesine rağmen kararından vazgeçmeyen ve evde doğum yapan Sarah, hiçbir tıbbi yardım almadı.

Bu kez ikiz çocuk sahibi oldu

Hayatı boyunca hamilelik ya da doğum sırasında hiçbir tıbbi yardım almadan bebeklerini dünyaya getiren 38 yaşındaki kadın bu kez ikiz çocuk sahibi oldu. Samuel ve Sarah isimlerini verdiği ikizleri çoğul gebelik risklerine rağmen evde dünyaya getiren anne, verdiği karardan çok memnun olduğunu söyledi.

Doktor olmak için eğitim alan ancak ev hanımı olmayı ve çocuklarıyla ilgilenmeyi tercih eden Sarah, doğumu ağrı kesici dahi almadan tek başına gerçekleştirdi. Doğum anında yaşadıklarını ise canlı yayınla takipçileriyle paylaştı.

Sarah, evinde doğum yaparken hiç zorlanmadığını, bahçeye çıktığında rahatladığını ve dolayısıyla hiç ilaç ve sakinleştirici almasına gerek kalmadığını söyledi.

Çocukları diğer odada oyun oynarken salonda doğum yapan 38 yaşındaki anne, YouTube üzerinde yayınladığı videolarıyla tanınıyor.

Önceki doğumlarını da canlı yayında milyonlarca insanla paylaşan Sarah, ağrı kesici bile almadan doğum yapabilmesinin sırrını "Dışarıda doğum yaptığımda daha rahat oluyorum. Acı hissettiğimde gökyüzüne bakıyorum. Böylece hiçbir ilaç ve sakinleştiriciye ihtiyaç duymuyorum" sözleriyle açıklamıştı.