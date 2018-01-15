MAGAZİN

Canlı yayında açıkladı: Göğüslerimin her biri...

MAGAZİN HABERLERİ | 15.01.2018 10:50 | Son Güncelleme 8 saat önce

Güzel modelden göğüslerinin ölçüsüyle ilgili şoke eden açıklama...

8 yaşındaki ünlü model Kelly Brook ITV'de katıldığı Loose Woman adlı programda büyük göğüsleri yüzünden bazı sağlık problemleri yaşadığını açıklayarak flaş açıklamalarda bulundu.

Kelly Brook ölçü verdi: Her biri 1 kilogram

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38 yaşındaki ünlü model Kelly Brook ITV'de katıldığı Loose Woman adlı programda büyük göğüsleri yüzünden bazı sağlık problemleri yaşadığını açıklayarak flaş açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki ünlü model Kelly Brook ITV'de katıldığı Loose Woman adlı programda büyük göğüsleri yüzünden bazı sağlık problemleri yaşadığını açıklayarak flaş açıklamalarda bulundu.
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Christine Lampard'ın sunduğu Loose Ladies adlı programa konuk olarak katılan Kelly Brook, yaşadığı sırt ağrıları yüzünden doktora gittiğini ve doktorun kendisine kilo vermesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Christine Lampard'ın sunduğu Loose Ladies adlı programa konuk olarak katılan Kelly Brook, yaşadığı sırt ağrıları yüzünden doktora gittiğini ve doktorun kendisine kilo vermesi gerektiğini söylediğini belirtti.
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Brooke sözlerine şöyle devam etti:

Brooke sözlerine şöyle devam etti:
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"Doktora, "Gerçektin mi? diye sordum. O da göğüslerimi göstererek burada biraz fazla ağırlık var dedi. Taktığım sutyen bana yardımcı olmuyor ve neredeyse sırtımdan çıkacakmış gibi duruyor, o yüzden bugünlerde göğüslerimin kilosundan kurtulmaya çalışıyorum

"Doktora, "Gerçektin mi? diye sordum. O da göğüslerimi göstererek burada biraz fazla ağırlık var dedi. Taktığım sutyen bana yardımcı olmuyor ve neredeyse sırtımdan çıkacakmış gibi duruyor, o yüzden bugünlerde göğüslerimin kilosundan kurtulmaya çalışıyorum
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"Kilo vermek için koşmaya çalışıyorum ama koşarken takabileceğim bir sutyen bulamıyorum, o yüzden koşarken mümkün olduğunca göğüslerimi ellerimle tutmaya ve yerlerinde durmalarını sağlamaya çalışıyorum."

"Kilo vermek için koşmaya çalışıyorum ama koşarken takabileceğim bir sutyen bulamıyorum, o yüzden koşarken mümkün olduğunca göğüslerimi ellerimle tutmaya ve yerlerinde durmalarını sağlamaya çalışıyorum."
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“Koşmak işe yarıyor. Doktorum göbeğimi de eritirsem her şeyin daha da iyi olacağını söyledi.”

“Koşmak işe yarıyor. Doktorum göbeğimi de eritirsem her şeyin daha da iyi olacağını söyledi.”
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Lampard yeni sutyenleriyle stüdyoda yürümeye çalıştı fakat başarılı olamayınca “Neyseki ütü tahtası gibiyim” diyerek bir kez daha salondakilerin gülüşmelerine neden oldu.

Lampard yeni sutyenleriyle stüdyoda yürümeye çalıştı fakat başarılı olamayınca “Neyseki ütü tahtası gibiyim” diyerek bir kez daha salondakilerin gülüşmelerine neden oldu.
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Kelly sözlerine tek bir göğsünün bir kilogram ağırlığında olduğunu söyleyerek ve onlarla barışık olduğunu ve sarkmalarından endişe etmediğini söyleyerek son verdi.

Kelly sözlerine tek bir göğsünün bir kilogram ağırlığında olduğunu söyleyerek ve onlarla barışık olduğunu ve sarkmalarından endişe etmediğini söyleyerek son verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Kelly Brook Loose Woman

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