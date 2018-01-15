Canlı yayında açıkladı: Göğüslerimin her biri...

Son Güncelleme 8 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 15.01.2018 10:50 |8 saat önce

Güzel modelden göğüslerinin ölçüsüyle ilgili şoke eden açıklama...

8 yaşındaki ünlü model Kelly Brook ITV'de katıldığı Loose Woman adlı programda büyük göğüsleri yüzünden bazı sağlık problemleri yaşadığını açıklayarak flaş açıklamalarda bulundu.

Kelly Brook ölçü verdi: Her biri 1 kilogram

1 / 9 38 yaşındaki ünlü model Kelly Brook ITV'de katıldığı Loose Woman adlı programda büyük göğüsleri yüzünden bazı sağlık problemleri yaşadığını açıklayarak flaş açıklamalarda bulundu.

2 / 9 Christine Lampard'ın sunduğu Loose Ladies adlı programa konuk olarak katılan Kelly Brook, yaşadığı sırt ağrıları yüzünden doktora gittiğini ve doktorun kendisine kilo vermesi gerektiğini söylediğini belirtti.

3 / 9 Brooke sözlerine şöyle devam etti:

4 / 9 "Doktora, "Gerçektin mi? diye sordum. O da göğüslerimi göstererek burada biraz fazla ağırlık var dedi. Taktığım sutyen bana yardımcı olmuyor ve neredeyse sırtımdan çıkacakmış gibi duruyor, o yüzden bugünlerde göğüslerimin kilosundan kurtulmaya çalışıyorum

5 / 9 "Kilo vermek için koşmaya çalışıyorum ama koşarken takabileceğim bir sutyen bulamıyorum, o yüzden koşarken mümkün olduğunca göğüslerimi ellerimle tutmaya ve yerlerinde durmalarını sağlamaya çalışıyorum."

6 / 9 “Koşmak işe yarıyor. Doktorum göbeğimi de eritirsem her şeyin daha da iyi olacağını söyledi.”

7 / 9 Lampard yeni sutyenleriyle stüdyoda yürümeye çalıştı fakat başarılı olamayınca “Neyseki ütü tahtası gibiyim” diyerek bir kez daha salondakilerin gülüşmelerine neden oldu.

8 / 9 Kelly sözlerine tek bir göğsünün bir kilogram ağırlığında olduğunu söyleyerek ve onlarla barışık olduğunu ve sarkmalarından endişe etmediğini söyleyerek son verdi.