Canlı yayında açıkladı! Japon deprem uzmanından korkutan deprem uyarısı… 32 ili tek tek saydı

Yüksek İnşaat Mühendisi, Mimar ve Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, TV100 canlı yayınına katılarak yurtta 32 il için deprem uyarısında bulundu. Türkiye’de hiç deprem yaşanmayacağı düşünülen şehirlerde bile deprem yaşanacağını belirten Japon deprem uzmanı Moriwak, en büyük depremlerin Kuzey Anada Fay hattının geçtiği şehirlerde beklediğinin altını çizdi.

‘‘DOĞU ANADOLU FAY HATLARI, BATI FAY HATLARINI TETİKLİYOR’’

Yüksek İnşaat Mühendisi, Mimar ve Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’de deprem için yaptığı açıklamada, "Doğu Anadolu fay hattı uzun süredir biriktirdiği enerjiyi boşaltmaya başladığından, batıdaki fay hatları tetikleniyor. Batı'da bulunan fay hatlarının harekete geçmesi ve Kıbrıs'a doğru ilerlemesi Adana'da yaşanan depremin sebebi olarak değerlendirebiliriz. Kıbrıs'a giden fay hattının tetiklenmesi Akdeniz bölgesinde depremleri arttıracaktır" dedi.

‘‘FAY HATLARI BİRBİRİNİ ÇOK FAZLA BASKILADI’’

Türkiye üzerindeki fay hatları birbirlerini çok fazla baskıladığını ve bu nedenle olmaz denilen şehirlerde bile olacağını ifade eden Deprem Uzmanı Moriwaki,"Konya'da meydana gelen deprem de aslında bu baskıların sonucu olarak karşımıza çıktı. Fay hatları domino taşı gibidir, birisi hareket ettiği zaman muhakkak diğer fay hatları da harekete geçer" şeklinde belirtti.

‘‘İZMİR’DE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENMİYOR’’

İzmir'de 7 büyüklüğünde bir deprem beklemediği belirten Deprem Uzmanı Moriwaki,

İzmir üzerinden geçen fay hattının çok ince bir fay hattı olduğunu ve ince fay hattının meydana getireceği depremlerin maksimum 5 ve 6 şiddetinde olacağını söyledi. Deprem Uzmanı Moriwaki, "7 büyüklüğünde bir depremin olması çok zor bir olasılık. Ancak İzmir'de yaşanan büyük deprem biliyorsunuz ki Yunanistan merkezliydi. İzmir'de kırılmayan hatlar var ve bu sebepten o bölgede bir depremin olması kaçınılmazdır’’ dedi.

‘‘EN BÜYÜK DEPREMLER KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE OLACAK’’

Türkiye'de en büyük depremlerin Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği şehirlerde meydana gelmesini beklediğini vurgulayan Deprem Uzmanı Moriwaki, illeri tek tek sıralayarak şunları söyledi:

"Kuzey Anadolu fay hattı, dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif fay hatlarından biridir. Bu yüzden, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkâri, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt’te yaşayan vatandaşlar ekstra önlemler alması gerekir."

OLASI İSTANBUL DEPREMİ İÇİN YUMUŞAK ZEMİNLİ BÖLGELERİ UYARDI

Olası İstanbul depremi nedeniyle megakentin zemini kötü olan yerlerine dikkat çeken Yüksek İnşaat Mühendisi, Mimar ve Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Atatürk Havalimanı Batı tarafta. Yani Ataköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Yeşilköy. O bölge yumuşak. Ama yine de zeminde kazıklı sistem gibi iyileşme yaptıktan sonra bina yapılırsa sıkıntı olmaz. Anadolu yakası da Avrupa yakası da iki tarafta sert, iyi zeminse depremde fazla hasar olmuyor. Ama 99 depreminde Avcılar’da yıkılan bina çoktu. Çünkü yumuşak zemindi. Deprem dalgaları yavaş giderken yumuşak zemine gelince dalga çok oluyor." diyerek altını çizdi.