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Canlı yayında ağlamıştı! Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük genç aşkıyla ayrıldı

31.10.2023 11:29 | Son Güncelleme:
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Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik hazırlıkları yapan Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile yaptığı canlı yayında hüngür hüngür ağlamıştı. Erbil'in 40 yaş küçük genç aşkıyla ayrıldığı ortaya çıktı.

Canlı yayında ağlamıştı! Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük genç aşkıyla ayrıldı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük 26 yaşındaki genç aşkı Gülseren Ceylan’a doğum gününde evlenme teklifi etmişti. Serdar Ortaç’la yaptığı canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Erbil’in sevgilisiyle yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

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Gülseren Ceylan paylaşımında "Mehmet Ali Erbil'le yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Buradan toplu cevap olsun. Bir daha da bu konu hakkında konuşmayacağım." dedi.

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Ünlü şovmen daha önce beş kez nikah masasına oturmuştu. Üç çocuğu olan Erbil en son Tuğba Coşkun'la evlenmiş ve 2011 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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