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Canlı yayında ağlayarak yardım istedi, İsmail Küçükkaya ne diyeceğini bilemedi! Yürekleri yakan anlar: Çocuklardan ses geliyor, yardım edin

07.02.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan binada yakınları enkaz altında kalan kadın, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın canlı yayınına bağlandı. Ağlamaktan güçlükle konuşabilen kadın yetkilerden yardım istedi. Eşinin enkazın başında olduğunu ve içerideki çocuklardan ses geldiğini anlatan kadın, "Eşim seslerini duyuyor enkazın başında ama yardım edemiyor. Kepçe istiyorlar kepçe. Ne olur kepçe göndersinler çok acil." dedi. O anları izleyenlerin boğazı düğümlendi.

Canlı yayında ağlayarak yardım istedi, İsmail Küçükkaya ne diyeceğini bilemedi! Yürekleri yakan anlar: Çocuklardan ses geliyor, yardım edin

Kahramanmaraş'taki depremin ardından başlayan arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış sürerken, bölgeden yürek burkan haberler geliyor. Ekipler canla başla yıkılan binalardakileri kurtarmaya çalışırken, bazı enkazlara ise henüz yardımın ulaşamadığı belirtiliyor.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV canlı yayınına yakınları enkaz altında kalan bir kadını bağlarken, kadın ağlamaktan güçlükle konuştu.

GÖZYAŞLARIYLA YARDIM İSTEDİ

Kahramanmaraş'taki Hayrullah mahallesindeki yıkılan Hilal Apartmanı'nda yakınları olduğunu belirten kadın, gözyaşlarıyla yardım istedi.

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"ENKAZIN BAŞINDA AMA YARDIM EDEMİYOR"

Gözü yaşlı kadın "Emre, Dilara Mehmet'ten ses geliyor. Çocuklardan ses geliyor. Eşim seslerini duyuyor enkazın başında ama yardım edemiyor. Kepçe istiyorlar kepçe. Ne olur kepçe göndersinler çok acil. Allah rızası için lütfen" diye konuştu.

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İsmail Küçükkaya "Arkadaşlarımız şimdi telefonunuzu alacak" diyerek ağlamaktan zor konuşabilen kadını sakinleştirmeye çalıştı.

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O anları izleyenlerin ise boğazı düğümlendi.

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deprem ismail küçükkaya Kahramanmaraş

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