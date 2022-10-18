Canlı yayında ahlaksız sözler! 'Hayat kadını Cansu ile beraberim diye eşim beni sokağa attı'

57 yaşındaki Eniz Demirci, Esra Erol'un programında anlattıklarıyla izleyeni hem şaşırttı, hem de çıldırttı.Eşi tarafından sokağa atılan ve 1 yıldan fazla süredir sokakta yaşadığını söyleyen Demirci, Erol'a ''Beni eşimden ayırın. Anlaşamıyoruz kedi köpek gibi birbirimizi yiyoruz'' dedi. Esra Erol da ''Sokağa atılmanızın bir nedeni olmalı?'' sorusunu yöneltince alınan cevap şoke etti.

Eniz Demirci, ''Bir hayat kadınıyla beraberim diye sokağa atıldım. 2 yıldır Cansu ile beraberdik. Gündüz buluşuyor, akşam ayrı evlere gidiyorduk. Cansu hanımla ortak bir çocuğumuz var. Cansu hamile kalınca karım Yosma'ya yakalandık. Karım da benden boşanmak istiyor. Cansu için 1 milyon değerinde olan 2 dairemi sattım. Günlük kendisine para veriyordum. Ailesine de kafede çalıştığını söylüyormuş. Çocuk için DNA testi istedim ama Cansu hanım istemedi. Bu yüzden aramız bozuldu. Çocuğun babası ben olmayabilirim'' ifadelerini kullandı.

''BEN CANSU'YU ONLARIN ELİNDEN KURTARDIM''

''Cansu gel dese'' barışırım sözlerini de sarf eden Demirci'nin daha sonra kullandığı sözlerle ise pes dedirrti. Demirci, ''Cansu'nun haricinde onu pazarlayan biri vardı ona da para veriyordum. Ben Cansu'yu onların elinden kurtardım bu paraları ödeyerek. Demek ki benim dışımda başka birileriyle de beraber oldu. Onu o hayattan ben kurtardım'' sözlerini sarf etti.

''ANNEM BULAŞIKÇILIK YAPARAK EVİ GEÇİNDİRİYOR''

Demirci'nin yayına bağlanan kızı da babasının yaşattıklarına isyan etti. Genç kadın, ''Babam yıllardır başka kadınlarla ilişki yaşıyor zaten. Cansu ilk değil. Cansu dışında başka kadınlarda var. Kardeşlerimin rızkını başka kadınlara yediriyor. Annem bulaşıkçılık yaparak evi geçindiriyor. Kardeşim inşaatlarda çalışıyor'' ifadelerini kullandı.

''CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERİMİ ÇEKMİŞ TEHDİT EDİYOR''

İddiaların odağındaki Cansu hanım da kurulan telefon bağlantısında, ''Bir çocuğumuz yok kendisiyle. Çocuğum var ama ondan değil. İsterse DNA testi yaptırabiliriz. Bebeği yuvaya bıraktım. Ben onun evinin parasını yemedim. Beni o hayattan o kurtardı ama benim cinsel içerikli görüntülerimi çekmiş beni tehdit ediyor. Onun telefonunda görüntülerim var'' dedi.



