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Canlı yayında 'AK Parti adayları' diye isim isim açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 04.12.2018 14:47 | Son Güncelleme

CHP eski Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti'nin İstanbul'da 39 ilçeden aday gösterileceğini öne sürdüğü isimleri canlı yayında açıkladı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, AK Parti'nin İstanbul'da aday göstereceğini öne sürdüğü 39 kişilik listeyi açıkladı. İstanbul'un ilçelerinin adaylarının yer aldığı listede büyük değişiklik olduğu görülüyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

BİNALİ YILDIRIM - (TBMM BAŞKANI)

ADALAR

HERMAN BALYAN - SURP PİRGİC HASTANESI VAKFI BAŞKAN VEKİLİ

ARNAVUTKÖY

BAYRAM ŞENOCAK - (AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI)

ATAŞEHİR

SİNAN GENİM - (MİMAR)

AVCILAR

İBRAHİM ULUSOY - (AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ'NDE BAŞHEKİM)

BAĞCILAR

LOKMAN ÇAĞRICI - (BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI)

BAHÇELİEVLER

MAHMUT GÜRCAN - (DOĞU ANADOLU BÖLGE KOORDİNATÖRÜ - BAKIRKÖY ESKİ İLÇE BAŞKANI)

iddia

BAKIRKÖY

ALİ TALİP ÖZDEMİR - (ESKİ ÇEVRE BAKANI – ESKİ BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI)

BAŞAKŞEHİR

HARUN KARACA- (İSTANBUL 26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ)

BAYRAMPAŞA

ATİLLA AYDINER - (BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI)

EYÜPSULTAN

MEVLÜT UYSAL - (İBB BELEDİYE BAŞKANI)

FATİH

AHMET BAHA ÖĞÜTKEN - (26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ)

GAZİOSMANPAŞA

ERGÜN TURAN - (TOKİ BASKANI)

GÜNGÖREN

HASIM TAŞKIRAN- (İŞ İNSANI)

SULTANBEYLİ

HÜSEYİN KESKİN - (SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANI)

ÜSKÜDAR

HABİL YAZICI - (AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI)

ZEYTİNBURNU

ÖMER ARISOY - (KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI)

ÜMRANİYE

İSMET YILDIRIM - (KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ)

BEYOĞLU

HAYDAR ALİ YILDIZ - (26. DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ)

ÇATALCA

MESUT ÜNER - (AK PARTİ ÇATALCA İLÇE BAŞKANI - MİMAR)

KADIKÖY

ÖZGÜL ÖZKAN YILMAZ - (İSTANBUL KALKINMA AJANSI - GENEL SEKRETERİ)

BEYLİKDÜZÜ

AV. İSMAİL DAMAT - (AK PARTİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANI)

BÜYÜKÇEKMECE

VELİTTİN KÜÇÜK - (2009 MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI - İŞ İNSANI)

ŞİLE

EROL ÇELEBİ - (ŞİLE 2014 MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI)

KÂĞITHANE

BÜNYAMİN DEMİR (AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI)

MALTEPE

AHMET ERHAN GÖKAL - (İBB GENEL SEKRETER ESKİ YARDIMCISI)

PENDİK

AHMET CİN - (AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI)

SANCAKTEPE

İSMAİL ERDEM - (SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI)

SARIYER

SALİH BAYRAKTAR - (AK PARTİ SARIYER İLÇE BASKANI)

BEYKOZ

MURAT AYDIN - (ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI)

ÇEKMEKÖY

AHMET POYRAZ - (ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI)

ESENLER

MEHMET TEVFİK GÖKSU - (ESENLER BELEDİYE BAŞKANI​)

ESENYURT

AHMET ARSLAN - (ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ESKİ BAKANI - BİNALİ YILDIRIM'A YAKIN)

SULTANGAZİ

AV. HACI ORHAN - (SULTANGAZİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ)

ŞİŞLİ

FAZLI KILIÇ - (KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI)

TUZLA

MURAT DEMİR - (26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ)

KARTAL

EBUBEKİR TAŞYÜREK- (İBB AK PARTİ ESKO GRUP BAŞKAN VEKİLİ)

SİLİVRİ

MEHMET ÖZÇELİK - (TOKİ BAŞKAN YARDIMCISI)

BEŞİKTAŞ

AHMET MİSBAH DEMİRCAN - (BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI)

KÜÇÜKÇEKMECE

AZIZ YENİAY - (KÜÇÜKÇEKMECE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI)

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