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Canlı yayında akılalmaz istek: Karım buraya gelsin boşanalım benim acil evlenmem lazım!

27.04.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yıllık karısının ortadan kaybolması nedeniyle Esra Erol'un programına başvuran adam, söyledikleriyle ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Zonguldak'tan yayına katılan 72 yaşındaki Yaşar Ertürk, ''Eşimin bulunmasını istiyorum gelsin boşanalım. Benim acil evlenmem lazım'' dedi.

Esra Erol'da'nın bugünkü canlı yayınına Yaşar Ertürk katıldı. İki yıllık karısı Ayten'in ortadan kaybolduğunu belirterek ünlü sunucudan yardım istedi.

''ERKEĞİN EŞİ ÖLÜNCE BİRİNCİ KIYAMET KOPUYOR''

Zonguldak'tan yayına katılan 72 yaşındaki Yaşar Ertürk 2005 yılında 52 yıllık eşini kaybettiğini belirtti. Karısının vefatının ardından Ayten adlı bir kadınla evlendi. Ancak iki yıllık eşinin evden kaçtığını belirten Yaşar Ertürk'ün sözleri herkesi şaşırttı. Yaşar Ertürk bir arkadaşı vasıtasıyla ikinci eşiyle tanıştığını belirterek, "Eşim vefat ettikten sonra dünyam başına yıkıldı. Erkeğin eşi ölünce birinci kıyamet kopuyor. İkinci kıyamet ise insan kendi öldüğünde kopuyor. Hanımlar evin gülüdür, evin süsüdür, evinin her şeyidir.

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''EVE DÖNMEYECEKSEN SÖYLE ACİL EVLENMEM LAZIM''

Ayten hanımla Zonguldaklı bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Bana 12 yıl önce eşinden boşandığını söyledi. Çocukları da bakmıyormuş. İşte sonra bir araya geldik, evlendik. Birkaç kere annesini görmek için evine gitti. Bir hafta sonra konuştuğumda artık gelmeyeceğini söyledi'' dedi.

Canlı yayında eşine seslenen Ertürk, ''Eve dönmeyeceksen söyle, hemen boşanalım. Acil evlenmem lazım. 250 bin lira kaybettim. Eşsiz duramıyorum" dedi.

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Yaşar Ertürk'ün çağrıları şimdilik cevapsız kaldı.


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