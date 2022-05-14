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Canlı yayında akıllara durgunluk veren olay: Eşimin 'akrabam' dediği kişi sevgilisi çıktı, daha sonra başka sevgilisi olduğunu da öğrendim

14.05.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında yaşananlar izleyenlerin akıllarını zorlayacak türdendi. Program konuklarından Berkan adlı kişi, evlendiği kadının başka erkeklerle de ilişkisi olduğunu anlatırken, 25 yaşındaki adam, ''Karım Ferhat adındaki sevgilisini akrabam diye tanıttı çocuk yapıp bir de benim üzerime yazdırdı. Daha sonra Akın diye başka bir flörtü olduğunu öğrendim'' ifadelerini kullandı.

Canlı yayında akıllara durgunluk veren olay: Eşimin 'akrabam' dediği kişi sevgilisi çıktı, daha sonra başka sevgilisi olduğunu da öğrendim

Akılları zorlayacak ilişkiler ağının yaşandığı Fulya İle Umudun Olsun programında Berkan adlı kişinin iddiaları izleyenleri şoke etti. Sosyal medyada tanışıp evlendiği kadının başka erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyen adam, bebeklerinin doğumundan bir süre sonra anlaşmazlık yaşamaya başladığını söyledi.

AKRABA DEĞİL SEVGİLİSİ ÇIKTI

Söz konusu Berkan adındaki kişi, eşi Mihriban'ın uzaktan akrabası olarak tanıttığı Ferhat'ın bir süre kendilerinde kalması için yanına çağırdığını söyleyen Berkan, ikilinin hareketlerinden şüphelenip olayı biraz araştırınca Ferhat'ın, eşi Mihriban'ın akrabası değil sevgilisi olduğunu öğrendi.

Şüphelenmesin diye 6 gün boyunca kaldığı evden Berkan'dan önce çıkıp apartmanın bodrum katına saklanan Ferhat, Berkan'ın gitmesinin ardından iddiaya göre eve geri çıkıyordu.

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AKIN ADINDA BİR FLÖRTÜ VAR

4 ay boyunca Ferhat ile kaçan eşi ve çocuğundan haber alamayan Berkan, savcılığa başvurdu en sonunda Mihriban ortaya çıktı ve Berkan'a 'Cahilliğime ver, affet beni. Bir hata yaptım özür dilerim' diyerek barışma teklifi sundu.

Fakat olay burada da bitmedi. Kendisine barışma teklifi sunan karısının, Ferhat'tan hamile olduğunu öğrenen Berkan, bir de karısının Akın adında başka bir flörtü daha olduğunu öğrendi. Bu sırada resmi nikahla evli oldukları için yeni doğan çocuk da Berkan'ın üstüne kaydedildi. Tam bu sırada iddiaların odağındaki Ferhat yayına bağlandı. Mihriban ile birlikte yaşadıklarını söyleyen Ferhat, 'Berkan'ın ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Ben Mihriban'a sahip çıktım. Şimdiye kadar Berkan neredeydi?' diyerek stüdyoda gerginlik yarattı.

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