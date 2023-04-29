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Canlı yayında asgari ücretle ekmek hesabı dikkat çekti! AK Parti milletvekili adayı Emine Timuçin: 'Şimdi 10 bin ekmek alınabiliyor'

29.04.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Kayseri milletvekili adayı Emine Timuçin'in katıldığı canlı yayında Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin açıklamalar yaptı. Timuçin'in Türkiye'nin alımı gücüyle yaptığı açılamada verdiği örnek dikkat çekti. "20 yıl önceki ekmek fiyatıyla o zaman ki alacağımız asgari ücretle alacağımız ekmekle atıyorum, 100 tane veya 1000 tane ekmek alabiliyorsanız" diyen Timuçin "Şimdi ki asgari ücretle 10.000 tane alabiliyorsunuz" dedi.

Canlı yayında asgari ücretle ekmek hesabı dikkat çekti! AK Parti milletvekili adayı Emine Timuçin: 'Şimdi 10 bin ekmek alınabiliyor'

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Kayseri'de bulunan AK Parti Kayseri milletvekili adayı Emine Timuçin'in katıldığı canlı yayındaki sözleri dikkat çekti. Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin açıklamalar yapan Timuçin "Bizim alım gücümüz şu an ki asgari ücretle, 20 yıl önceki ekmek fiyatıyla o zaman ki alacağımız asgari ücretle alacağımız ekmekle atıyorum, 100 tane veya 1000 tane ekmek alabiliyorsanız şimdi ki asgari ücretle 10.000 tane alabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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"ALIM GÜCÜ DAHA ÇOĞALDI AMA O KRİZİ BİZLER YAPIYORUZ"

Timuçin canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik krize girdiğimiz bir Türkiye yok. Bizim alım gücümüz şu an ki asgari ücretle, 20 yıl önceki ekmek fiyatıyla o zaman ki alacağımız asgari ücretle alacağımız ekmekle atıyorum, 100 tane veya 1000 tane ekmek alabiliyorsanız şimdi ki asgari ücretle 10.000 tane alabiliyorsunuz. Alım gücü aslında daha çoğaldı ama o krizi bizler yapıyoruz. Ev kiralarını biliyorsunuz, benim anlatmaya çalıştığım elindeki malı durduğu yerde bir anda 2,3 katına çıkmadı yani. Bunu biraz da bizler yaptık."

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