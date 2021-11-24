Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi! Başak Şengül ne yapacağını şaşırdı

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteci Hulki Cevizoğlu ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’in stüdyo konuğu olduğu Akıl Çemberi programına İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray telefon ile bağlandı.

Aytun Çıray’ın programdaki konuklar için sarfettiği “Sizinle uğraşamam” sözlerine Melik Yiğitel çok sert tepki gösterdi.

“HADDİNİ BİL, HADSİZ!”

Çıray’ın sözünü kesen Yiğitel, “Aytun bey, kapatın. Bu ne içim cümle? Haddini bil, hadsiz!” dedi.

“SEN KİMSİN?”

Moderatör Başak Şengül “Melik bey sakin olalım, Aytun bey cevap hakkını kullanmak istedi” sözleri üzerine daha çok sinirlenen Melik Yiğitel, “Sizinle uğraşamam cümlesini geri alacak. Kapat kardeşim! Çok ağır bir cümle bu. Ne demek sizinle uğraşamam. Sen kimsin?” diyerek bağırdı.

Yaşanan bu tartışma sonrası Aytun Çıray yayından ayrılırken, programa ara verildi.

