HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi! Başak Şengül ne yapacağını şaşırdı

Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi! Başak Şengül ne yapacağını şaşırdı

24.11.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CNN Türk'te Başak Şengül’ün sunduğu Akıl Çemberi programında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi. Programa telefonla bağlanan Çıray'ın "Sizinle uğraşamam" sözlerine çok sert tepki gösteren Yiğitel "Haddini bil, hadsiz! Kapat telefonu" dedi. Araya girmekte zorlanan Başak Şengül, reklama gitmek zorunda kaldı.

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, gazeteci Hulki Cevizoğlu ve Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’in stüdyo konuğu olduğu Akıl Çemberi programına İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray telefon ile bağlandı.

Aytun Çıray’ın programdaki konuklar için sarfettiği “Sizinle uğraşamam” sözlerine Melik Yiğitel çok sert tepki gösterdi.

“HADDİNİ BİL, HADSİZ!”

Çıray’ın sözünü kesen Yiğitel, “Aytun bey, kapatın. Bu ne içim cümle? Haddini bil, hadsiz!” dedi.

“SEN KİMSİN?”

Moderatör Başak Şengül “Melik bey sakin olalım, Aytun bey cevap hakkını kullanmak istedi” sözleri üzerine daha çok sinirlenen Melik Yiğitel, “Sizinle uğraşamam cümlesini geri alacak. Kapat kardeşim! Çok ağır bir cümle bu. Ne demek sizinle uğraşamam. Sen kimsin?” diyerek bağırdı.

AK Partilili Mücahit Birinci'nin enflasyon çıkışı olay oldu: Psikolojik!AK Partilili Mücahit Birinci'nin enflasyon çıkışı olay oldu: Psikolojik!

Yaşanan bu tartışma sonrası Aytun Çıray yayından ayrılırken, programa ara verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kapının önünde evlendik""Kapının önünde evlendik"
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklamasıKılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Genç kızın korkunç sonu! Silahla vurulmuş olarak bulundu

Genç kızın korkunç sonu! Silahla vurulmuş olarak bulundu

Fahrettin Altun'dan dikkat çeken paylaşım: Vazgeçmeyeceğiz

Fahrettin Altun'dan dikkat çeken paylaşım: Vazgeçmeyeceğiz

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.