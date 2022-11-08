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Canlı yayında 'Baldızımı bekliyorum' dedi karısı küplere bindi: Dinime imanıma çiftetelli oynayacağım

08.11.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un programına başvurarak çocuklarının kötü şartlar altına yaşadığını, ve şiddet gördüklerini söyleyen Hasan Yurtalan, boşanmak için yardım istemiş, Yurtalan, aile huzurunun eşinin ailesi tarafından bozulduğunu öne sürmüştü. Canlı yayında ''Baldızım yılan gibi nereden çıkacak diye bekliyorum'' diyen Yurtalan, baldızıyla ve eşiyle yüzleşti. Hasan Yurtalan, eşinden boşandığı gün çiftetelli oynayacağını dile getirdi.

Canlı yayında 'Baldızımı bekliyorum' dedi karısı küplere bindi: Dinime imanıma çiftetelli oynayacağım

Kahramanmaraş'tan kalkıp Esra Erol'un programına başvuran Hasan Yurtalan eşinin evi terk edip gittiğini söylemiş, eşinden sürekli şiddet gördüğünü, çocukların da sürekli dövüldüğünü öne sürmüştü. Karısının çocukların doğumundan sonra çok değiştiğini telefonda başka birileriyle görüştüğünü de iddia eden Yurtalan, aile huzurunun eşinin ailesi tarafından bozulduğunu iddia etti. Canlı yayınlanan programa kayınvalidesi ile telefonda görüşen Hasan önceki programda ''Ben kızınızı değil, kızınız beni kaçırdı'' diyerek dikkat çekmişti.

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''BALDIZIM YILAN GİBİ NEREDEN ÇIKACAĞINI BEKLİYORUM''

Dün yayınlanan canlı yayında da baldızıyla yüzleşen Hasan, ''Benim evliliğimi siz bitirdiniz. Yılan gibi nereden çıkacağını bekliyorum. Ailesi bizim aramızı bozdu'' dedi. Bunun üzerine eşine sinirlenen Nurten eşi Hasan'a ''Yalan söyleme senin ailen arayı bozdu. Ablamı suçlama'' dedi. Hasan Yurtalan eşine yönelik olarak ise ''Senden boşandığım gün dinime imanıma çiftelli oynacağım'' ifadelerini kullandı.

Hasan Yurtalan son olarak ''Benim derdim çocuklarım. Onları bu kadından almak istiyorum. Çocuklarım bu kadının elinde perişan halde yaşıyor'' dedi.

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