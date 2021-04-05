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Canlı yayında basıldı

05.04.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da sosyal medya üzerinde canlı yayında açık arttırma yaparak kaçak parfüm ve kaçak emtia ürünler satan O.K.ve S.K adlı kişiler suçüstü yakalandı.

Canlı yayında basıldı

Yalova’da sosyal medya üzerinde canlı yayında açık arttırma yaparak kaçak parfüm ve kaçak emtia ürünler satan O.K.ve S.K adlı kişiler suçüstü yakalandı. Canlı yayın esnasında polis ekiplerini karşısında gören O.K şaşkına döndü hemen cep telefonuna uzanarak yayınını kapattı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri başarılı bir operasyona imza attı
Canlı yayında açık arttırma usulü kaçak ürünleri satış yaptığı belirlenen O.K isimli şahıs, parfümü 180 liraya satmaya çalışırken "son noktayı kim koyacak" diye sesleniyordu. Tam da bu sırada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri içeri girerek baskın düzenledi. Yapılan aramalarda yurda kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen çeşitli markalarda; 210 adet parfüm, 110 adet kaçak giyim eşyası, 20 adet kol saati ele geçirildi.
O.K ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak tahkikata başlandı.

Canlı yayında basıldı

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