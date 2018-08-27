Canlı yayında böyle öldü!

Turnuvada oyunu kaybeden 27 yaşındaki Taylor Robertson, ateş etmeye başlayınca David Katz isimli gencin canını aldı. İşte o an kameralara takılan görüntü...

Oyunu kazandı, hayatını kaybetti

1 / 22 Sadece oyun oynuyordu; ancak oyunu kazanmasıyla birlikte arkadaşıyla birlikte oracıkta öleceğini kimse düşünemezdi!

2 / 22 24 yaşındaki Amerikalı David Katz, bir video oyunu turnuvası olan Madden NFL 2019 Turnuvası'na katıldı.

3 / 22 CİNNET GEÇİRDİ Canlı olarak yayınlanan turnuvada, oyunu kaybeden David, cinnet geçirip 27 yaşındaki Taylor Robertson ve 22 yaşındaki Eli Clayton adlı kazanan iki gence ateş açtı.

4 / 22 CANLI YAYINDA VURDU! Polisler, öldürülenlerin kimliklerini henüz doğrulamadılar fakat ateşlenen silahın lazerinin oyunculardan Clayton'un göğsüne düştüğü an, canlı yayın görüntülerine yansıdı.

5 / 22 Ayrıca rakiplerine ateş açan David'in, olay sonrası silahı kendi kafasına doğrulttuğu söyleniyor.

6 / 22 Polis, 24 yaşındaki David'in, diğer 11 kişinin de yaralandığı korkunç saldırıyı gerçekleştirmek için tabanca kullandı.

7 / 22 En az 12 el ateş açıldığı duyulan faciada, dehşet anıTwitch'te tüm dünyaya canlı olarak yayınlandı.

8 / 22 Kayıtta, sandalyelerde oturan iki oyuncunun ekrana bakarak, sohbet edip şakalaştığı görülüyor ve yayın aniden kesiliyor.

9 / 22 'DAVRANIŞLARI ŞÜPHELİYDİ' Görgü tanıkları olay öncesinde katliamı yapan David'in garip ve şüpheli davranışlar sergilediğini aktardılar ve şöyle konuştular: "Tamamen kendini işe adayan biriydi, çok odaklanırdı, onu açmak ve onunla konuşmak diş çekmek kadar zordu."

10 / 22 Başka bir oyuncu ise şöyle anlattı: "Hiç kimseyle konuşmazdı, oyun oynadıktan sonra bile. Elini sıkmaya ve iyi bir oyun olduğunu söyleyip tebrik etmeye gittim fakat sadece yüzüme baktı. Hiçbir şey söylemedi."

11 / 22 Turnuvada oynanan oyun ise ABD'deki en popüler Amerikan futbol oyunlarında biri.

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