Canlı yayında böyle öldü!

Turnuvada oyunu kaybeden 27 yaşındaki Taylor Robertson, ateş etmeye başlayınca David Katz isimli gencin canını aldı. İşte o an kameralara takılan görüntü...
Oyunu kazandı, hayatını kaybetti
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Sadece oyun oynuyordu; ancak oyunu kazanmasıyla birlikte arkadaşıyla birlikte oracıkta öleceğini kimse düşünemezdi!
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24 yaşındaki Amerikalı David Katz, bir video oyunu turnuvası olan Madden NFL 2019 Turnuvası'na katıldı.
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CİNNET GEÇİRDİ
Canlı olarak yayınlanan turnuvada, oyunu kaybeden David, cinnet geçirip 27 yaşındaki Taylor Robertson ve 22 yaşındaki Eli Clayton adlı kazanan iki gence ateş açtı.
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CANLI YAYINDA VURDU!
Polisler, öldürülenlerin kimliklerini henüz doğrulamadılar fakat ateşlenen silahın lazerinin oyunculardan Clayton'un göğsüne düştüğü an, canlı yayın görüntülerine yansıdı.
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Ayrıca rakiplerine ateş açan David'in, olay sonrası silahı kendi kafasına doğrulttuğu söyleniyor.
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Polis, 24 yaşındaki David'in, diğer 11 kişinin de yaralandığı korkunç saldırıyı gerçekleştirmek için tabanca kullandı.
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En az 12 el ateş açıldığı duyulan faciada, dehşet anıTwitch'te tüm dünyaya canlı olarak yayınlandı.
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Kayıtta, sandalyelerde oturan iki oyuncunun ekrana bakarak, sohbet edip şakalaştığı görülüyor ve yayın aniden kesiliyor.
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'DAVRANIŞLARI ŞÜPHELİYDİ'
Görgü tanıkları olay öncesinde katliamı yapan David'in garip ve şüpheli davranışlar sergilediğini aktardılar ve şöyle konuştular: "Tamamen kendini işe adayan biriydi, çok odaklanırdı, onu açmak ve onunla konuşmak diş çekmek kadar zordu."
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Başka bir oyuncu ise şöyle anlattı: "Hiç kimseyle konuşmazdı, oyun oynadıktan sonra bile. Elini sıkmaya ve iyi bir oyun olduğunu söyleyip tebrik etmeye gittim fakat sadece yüzüme baktı. Hiçbir şey söylemedi."
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Turnuvada oynanan oyun ise ABD'deki en popüler Amerikan futbol oyunlarında biri.
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