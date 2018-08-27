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Canlı yayında böyle öldü!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.08.2018 14:03 | Son Güncelleme

24 yaşındaki ABD'li genç arkadaşlarıyla oyun oynarken hayatını kaybetti. Dehşet anlar canlı yayınla yüzlerce kişi tarafından izlendi.

Turnuvada oyunu kaybeden 27 yaşındaki Taylor Robertson, ateş etmeye başlayınca David Katz isimli gencin canını aldı. İşte o an kameralara takılan görüntü...

Oyunu kazandı, hayatını kaybetti

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Sadece oyun oynuyordu; ancak oyunu kazanmasıyla birlikte arkadaşıyla birlikte oracıkta öleceğini kimse düşünemezdi!
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24 yaşındaki Amerikalı David Katz, bir video oyunu turnuvası olan Madden NFL 2019 Turnuvası'na katıldı.
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CİNNET GEÇİRDİ

CİNNET GEÇİRDİ
Canlı olarak yayınlanan turnuvada, oyunu kaybeden David, cinnet geçirip 27 yaşındaki Taylor Robertson ve 22 yaşındaki Eli Clayton adlı kazanan iki gence ateş açtı.
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CANLI YAYINDA VURDU!

CANLI YAYINDA VURDU!
Polisler, öldürülenlerin kimliklerini henüz doğrulamadılar fakat ateşlenen silahın lazerinin oyunculardan Clayton'un göğsüne düştüğü an, canlı yayın görüntülerine yansıdı.
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Ayrıca rakiplerine ateş açan David'in, olay sonrası silahı kendi kafasına doğrulttuğu söyleniyor.
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Polis, 24 yaşındaki David'in, diğer 11 kişinin de yaralandığı korkunç saldırıyı gerçekleştirmek için tabanca kullandı.
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En az 12 el ateş açıldığı duyulan faciada, dehşet anıTwitch'te tüm dünyaya canlı olarak yayınlandı.
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Kayıtta, sandalyelerde oturan iki oyuncunun ekrana bakarak, sohbet edip şakalaştığı görülüyor ve yayın aniden kesiliyor.
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'DAVRANIŞLARI ŞÜPHELİYDİ'

'DAVRANIŞLARI ŞÜPHELİYDİ'
Görgü tanıkları olay öncesinde katliamı yapan David'in garip ve şüpheli davranışlar sergilediğini aktardılar ve şöyle konuştular: "Tamamen kendini işe adayan biriydi, çok odaklanırdı, onu açmak ve onunla konuşmak diş çekmek kadar zordu."
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Başka bir oyuncu ise şöyle anlattı: "Hiç kimseyle konuşmazdı, oyun oynadıktan sonra bile. Elini sıkmaya ve iyi bir oyun olduğunu söyleyip tebrik etmeye gittim fakat sadece yüzüme baktı. Hiçbir şey söylemedi."
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Turnuvada oynanan oyun ise ABD'deki en popüler Amerikan futbol oyunlarında biri.
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ölüm cinayet Turnuva oyun David Katz ABD

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