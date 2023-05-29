HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Canlı yayında 'Çalışmalar var' deyip duyurdu! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

Canlı yayında 'Çalışmalar var' deyip duyurdu! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

29.05.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tepkilerin odağı haline geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, aldığı duyumlara göre CHP içinde yeni bir hareketliliğin olacağını ve İmamoğlu'nun kendi liderliğinde bir yolculuğa karar verdiğini söyledi. Hukukçu Ersan Şen ise Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Şen, "Kaybeden gitmeden sonuç değişmez. Biz aday olma dediğimiz zaman bazı bildiklerimiz, gördüklerimiz vardı." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında 'Çalışmalar var' deyip duyurdu! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Kılıçdaroğlu'yla ilgili konuşan gazeteci İsmail Saymaz, CHP içinde yeni bir hareketliliğin olacağını söyledi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dikkat çekti. Hukukçu Ersan Şen ise seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

İsmail Saymaz, Sözcü TV'de canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu 8 sayfalık bir konuşma yapmış öğrendiğim kadarıyla. Bu 8 sayfalık konuşmasında en önemli vurgulardan birinin ben değişim için yola çıkma arzusunu beyan ettiği bölümler olduğunu duydum. Bir değişim için yola çıktığını, bunun için bir yürüyüş hattı oluşturduğunu söylüyor. Ben zaten bu yoldayım, gerekirse bunun için koşacağını belirtiyor. Geleceği temsil ettiğini söylüyor. Klişe benzetmelerden, hükmü kalkmış yargılardan artık uzak olduğunu söylüyor.

'İMAMOĞLU KENDİ LİDERLİĞİNDE BİR YOLCULUĞA KARAR VERMİŞ'

Benim anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu, muhalefette kendi liderliğinde bir yolculuğa karar vermiş. Belki de dün geceden itibaren İmamoğlu, Kılıçdaroğlu kampanyasında üzerine düşeni yaptığını düşünüyor, ancak bu kampanyada hataların olduğunu düşünüyor, seçimin kaybedilmesiyle beraber kendisinin merkezinde olduğu bir siyasi yolculuğa çıkıyor. CHP'nin içinde mi olur, dışında mı olur? Söyleminin çeperi bütün muhalefeti kapsıyor. İmamoğlu, CHP'nin içerisinde bu mücadeleyi başlatabilir. Önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun bu yürüyüşü, CHP'de değişim talep edenler tarafından karşılık bulabilir. Şimdiden duyumlarıma göre çalışmalar var. İmamoğlu'nun CHP tabanında karşılığı var. İmamoğlu'nun öncülük edeceği parti içi muhalefet hareketi baş gösterebilir. Bu hareket bütün muhalefete seslenebilir. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu kampanyasında kısa sürede yaptığı 90 mitingle miting meydanlarındaki stajını da tamamladı. CHP açısından yol ayrımına gelindi.

'BABALAR OĞULLAR MÜCADELESİ DÖNEMİNE GİRİYOR OLABİLİRİZ'

Bu hususta Kılıçdaroğlu ne yapar? İhtimaller var. Yerel seçimi bekleyebilir. İmamoğlu'nun iradi müdahalesi bu süreci geriye çekebilir. CHP, sonbaharda bir Kurultay'a giderek parti içi hesaplaşmasını görebilir. Eninde sonunda artık babalar oğullar mücadelesi dönemine giriyor olabiliriz. İmamoğlu görevini yapmış bir oğul olarak şimdi kendi siyasal macerasına başlıyor diye düşünüyorum."

Screenshot_4

Hukukçu Ersan Şen ise Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle yüklendi:

"Seçimin iki ayağı var. TBMM'yi ve cumhurbaşkanı seçimlerini gösterdiği üstün başarıyla kaybetmiş sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin derhal istifa etmesi lazım. Bu tam bir hezimettir. Sayın Erdoğan'ın yanındakilere laf edenler, önce kendi yanında olup da, kendisini havalara sokup seçimi yüzde 10 farkla kazanacağını anlatıp, onun da inanması suretiyle varılan sonuç bu. Millet, gençler memleketlerinde gurbetçi oldular. Bu hafta depresan ilaçlarının tüketimi artarsa sebebi Kılıçdaroğlu olacak.

'KAYBEDEN GİTMEDEN SONUÇ DEĞİŞMEZ'

Türkiye'de her şey olabilirsin, rezil olamazsın. Dün çıkmış, sanki kazanmış, 4,36 farkı ben yemişim gibi kendisi de 4,36 fark atmış gibi konuşma yapıyor. Sana düşen istifa etmek. Başarısızsın. Ne aması, fakatı koyuyorsun ortaya. 40 vekil hediye etmişsin, Meclis'i kaybetmişsin, 2018 seçimlerinin altına düşmüşsün milletvekili sayısında. Hiçbir hükmün olmayacak. Sırf aday olabilmek için o 4 siyasi partiye verdiğin 71 kontenjan, Sayın Akşener'in arkasından dolandı. Al işte sonuç. Bugün CHP'de istifa olsaydı, herkes dersini alırdı. Kaybeden gitmeden sonuç değişmez. Biz aday olma dediğimiz zaman bazı bildiklerimiz, gördüklerimiz vardı. İhtimal yok, kazanamaz dedim.

'SİNAN OĞAN SAYESİNDE İKİNCİ TURU GÖRDÜN'

Neden rüzgarın önünü kesiyorsun? Sayın Yavaş'ı ve İmamoğlu'nu aday yapmadın. Milletin hiç mi gözü açılmıyor? Nasıl duruyor orada. Hangi başarıyla duruyor. AK Parti'yi suçlayan, ondan daha fazla tutucu oluyor. Sayın Kılıçdaroğlu hangi şekilde kazanacaktı? Bir de 6'lı Masa kurdunuz. 3 Mart'ta ne olduğu belli değil. Hiçbir açıklama yapmadınız. Son 14 günde dön babam dön. Sinan Oğan sayesinde ikinci turu gördün. Dua et Sinan Oğan seni ikinci tura taşıdı da rezil olmadın."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin ve Biden'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonuPutin ve Biden'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Kılıçdaroğlu paylaşımı! 'Desteklediğim için...'Kılıçdaroğlu paylaşımı! 'Desteklediğim için...'
Faik Öztrak seçimlerle ilgili saat 19.00'u işaret etmişti! Açıklama geldi: 'Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var'uçlara göre nefes nefese bir yarış varFaik Öztrak seçimlerle ilgili saat 19.00'u işaret etmişti! Açıklama geldi: 'Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var'uçlara göre nefes nefese bir yarış var
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Saymaz ersan şen

En Çok Okunan Haberler

AK Parti bayraklarıyla kutlama yapılırken gözyaşlarını tutamadı!

AK Parti bayraklarıyla kutlama yapılırken gözyaşlarını tutamadı!

Seçim gecesi CHP'de hareketli dakikalar! Canlı yayında açıkladı: 'İstifalarını sundular'

Seçim gecesi CHP'de hareketli dakikalar! Canlı yayında açıkladı: 'İstifalarını sundular'

Yeni kabinede kimler olacak? İşte bakanların açıklanacağı gün

Yeni kabinede kimler olacak? İşte bakanların açıklanacağı gün

YRP'li Melih Güner'in paylaşımı gündem oldu! Gelen tepkilerin ardından tweeti sildi

YRP'li Melih Güner'in paylaşımı gündem oldu! Gelen tepkilerin ardından tweeti sildi

Boşanma davasında el ele! O soru rahatsız etti

Boşanma davasında el ele! O soru rahatsız etti

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

İlginizi Çekebilir

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Stanley termosta indirim

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Stanley termosta indirim

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.