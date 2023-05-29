Canlı yayında 'Çalışmalar var' deyip duyurdu! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Kılıçdaroğlu'yla ilgili konuşan gazeteci İsmail Saymaz, CHP içinde yeni bir hareketliliğin olacağını söyledi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dikkat çekti. Hukukçu Ersan Şen ise seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

İsmail Saymaz, Sözcü TV'de canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu 8 sayfalık bir konuşma yapmış öğrendiğim kadarıyla. Bu 8 sayfalık konuşmasında en önemli vurgulardan birinin ben değişim için yola çıkma arzusunu beyan ettiği bölümler olduğunu duydum. Bir değişim için yola çıktığını, bunun için bir yürüyüş hattı oluşturduğunu söylüyor. Ben zaten bu yoldayım, gerekirse bunun için koşacağını belirtiyor. Geleceği temsil ettiğini söylüyor. Klişe benzetmelerden, hükmü kalkmış yargılardan artık uzak olduğunu söylüyor.

'İMAMOĞLU KENDİ LİDERLİĞİNDE BİR YOLCULUĞA KARAR VERMİŞ'

Benim anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu, muhalefette kendi liderliğinde bir yolculuğa karar vermiş. Belki de dün geceden itibaren İmamoğlu, Kılıçdaroğlu kampanyasında üzerine düşeni yaptığını düşünüyor, ancak bu kampanyada hataların olduğunu düşünüyor, seçimin kaybedilmesiyle beraber kendisinin merkezinde olduğu bir siyasi yolculuğa çıkıyor. CHP'nin içinde mi olur, dışında mı olur? Söyleminin çeperi bütün muhalefeti kapsıyor. İmamoğlu, CHP'nin içerisinde bu mücadeleyi başlatabilir. Önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun bu yürüyüşü, CHP'de değişim talep edenler tarafından karşılık bulabilir. Şimdiden duyumlarıma göre çalışmalar var. İmamoğlu'nun CHP tabanında karşılığı var. İmamoğlu'nun öncülük edeceği parti içi muhalefet hareketi baş gösterebilir. Bu hareket bütün muhalefete seslenebilir. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu kampanyasında kısa sürede yaptığı 90 mitingle miting meydanlarındaki stajını da tamamladı. CHP açısından yol ayrımına gelindi.

'BABALAR OĞULLAR MÜCADELESİ DÖNEMİNE GİRİYOR OLABİLİRİZ'

Bu hususta Kılıçdaroğlu ne yapar? İhtimaller var. Yerel seçimi bekleyebilir. İmamoğlu'nun iradi müdahalesi bu süreci geriye çekebilir. CHP, sonbaharda bir Kurultay'a giderek parti içi hesaplaşmasını görebilir. Eninde sonunda artık babalar oğullar mücadelesi dönemine giriyor olabiliriz. İmamoğlu görevini yapmış bir oğul olarak şimdi kendi siyasal macerasına başlıyor diye düşünüyorum."

Hukukçu Ersan Şen ise Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle yüklendi:

"Seçimin iki ayağı var. TBMM'yi ve cumhurbaşkanı seçimlerini gösterdiği üstün başarıyla kaybetmiş sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin derhal istifa etmesi lazım. Bu tam bir hezimettir. Sayın Erdoğan'ın yanındakilere laf edenler, önce kendi yanında olup da, kendisini havalara sokup seçimi yüzde 10 farkla kazanacağını anlatıp, onun da inanması suretiyle varılan sonuç bu. Millet, gençler memleketlerinde gurbetçi oldular. Bu hafta depresan ilaçlarının tüketimi artarsa sebebi Kılıçdaroğlu olacak.

'KAYBEDEN GİTMEDEN SONUÇ DEĞİŞMEZ'

Türkiye'de her şey olabilirsin, rezil olamazsın. Dün çıkmış, sanki kazanmış, 4,36 farkı ben yemişim gibi kendisi de 4,36 fark atmış gibi konuşma yapıyor. Sana düşen istifa etmek. Başarısızsın. Ne aması, fakatı koyuyorsun ortaya. 40 vekil hediye etmişsin, Meclis'i kaybetmişsin, 2018 seçimlerinin altına düşmüşsün milletvekili sayısında. Hiçbir hükmün olmayacak. Sırf aday olabilmek için o 4 siyasi partiye verdiğin 71 kontenjan, Sayın Akşener'in arkasından dolandı. Al işte sonuç. Bugün CHP'de istifa olsaydı, herkes dersini alırdı. Kaybeden gitmeden sonuç değişmez. Biz aday olma dediğimiz zaman bazı bildiklerimiz, gördüklerimiz vardı. İhtimal yok, kazanamaz dedim.

'SİNAN OĞAN SAYESİNDE İKİNCİ TURU GÖRDÜN'

Neden rüzgarın önünü kesiyorsun? Sayın Yavaş'ı ve İmamoğlu'nu aday yapmadın. Milletin hiç mi gözü açılmıyor? Nasıl duruyor orada. Hangi başarıyla duruyor. AK Parti'yi suçlayan, ondan daha fazla tutucu oluyor. Sayın Kılıçdaroğlu hangi şekilde kazanacaktı? Bir de 6'lı Masa kurdunuz. 3 Mart'ta ne olduğu belli değil. Hiçbir açıklama yapmadınız. Son 14 günde dön babam dön. Sinan Oğan sayesinde ikinci turu gördün. Dua et Sinan Oğan seni ikinci tura taşıdı da rezil olmadın."

