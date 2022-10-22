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Canlı yayında çarpıcı "Meral Akşener" iddiası! Deniz Zeyrek, "Güçlü bir Bakan'dan duydum" diyerek açıkladı

22.10.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset camiasında yaşanan istifa ve transferler, kulisleri de bir hayli hareketlendirirken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Deniz Zeyrek, katıldığı bir programda çarpıcı ifadeler kullandı. "Güçlü bir Bakan'dan" duyduğunu söyleyen Zeyrek, Meral Akşener'in "Başbakan olacağını" ifade ederek gündem olacak ifadeler kullandı.

Canlı yayında çarpıcı "Meral Akşener" iddiası! Deniz Zeyrek, "Güçlü bir Bakan'dan duydum" diyerek açıkladı

Siyaset dünyası son zamanların en hareketli günlerini yaşıyor. Seçimlere adım adım yaklaşırken yaşanan transfer ve istifalar kulislerde de yeni iddiaların konuşulmasına neden oldu.

Fox TV'de yayınlanan "Orta Sayfa" programında, son gelişmeleri yorumlayan gazeteci Deniz Zeyrek, yeni kulis bilgileri verirken çarpıcı iddialarda da bulundu.

"PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞİN YOLLARINA BAKIYORLAR"

İYİ Parti'ye geçişlerin, Meral Akşener'in "Başbakan olacağım" sözleriyle bir ilgili olup olmadığına ilişkin soruya Zeyrek, "Çok sansasyonel gelebilir ama bence Sayın Cumhurbaşkanı bile artık parlamenter sisteme geçişin yollarına bakıyordur. Bakanlardan da var. Açık açık şunu söylüyorlar. Diyorlar ki; 'Şu anda parlamenter sistem olsaydı biz iktidarda kalır mıyız derdinde olmazdık. Birinci partiyiz ve hala iktidar biz olurduk.' diye konuşuyorlar ve zaten başlarına ne geldiyse de Başkanlık sistemine geçildikten sonra geldi." şeklinde yanıt verdi.

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"GÜÇLÜ BİR BAKAN'DAN DUYDUM"

Daha sonra ise "Meral Akşener'in Başbakan olacağını söyleyen Bakan var mı?" şeklindeki soruya ise, "Duydum ben. Bakan'ın ismini vermem. Bütün Bakanlar etkilidir ama güçlü bir Bakan olduğunu söyleyebilirim. Bunlar konuşuluyor." cevabını verdi ve bunu bizzat kendisi duyduğunu öne sürdü.

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