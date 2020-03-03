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Canlı yayında Çin Başkonsolosu'ndan Habertürk spikerine uyarı: Bunlar rakam değil, candır

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2020 15:32 | Son Güncelleme

Habertürk'te yayınlanan 'Kübra Par ile Açık ve Net' programında ilginç anlar yaşandı. Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili gerçekleştirilen canlı yayında konuk Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, söyleminden rahatsız olduğu sunucuyu uyardı.

Canlı yayında Çin Başkonsolosu'ndan Habertürk spikerine uyarı: Bunlar rakam değil, candır

Program sırasında hayatını kaybedenlerin sayısına dikkat çekmek isterken, "Aslında Çin'in nüfusunu göz önünde bulundurunca bu çok çok küçük bir rakam" ifadelerini kullanan Par'ı uyaran Wei, "Dikkat edin bunlar rakam değildir. Bunlar candır" dedi.

Wei, Çin'de Koronavirüs(Covis-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 912 olduğunu, virüs taşıyanların ve bu şüphe ile gözetim altında tutulanların sayısının ise 80 binin üstünde olduğunu söyledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının Çin nüfusuna oranla az olduğuna dikkat çekmek isterken, "Aslında Çin'in nüfusunu göz önünde bulundurunca bu çok çok küçük bir rakam" ifadelerini kullanan Par'ı uyaran Wei, "Dünya Sağlık Örgütü de ilk basın toplantısında buna dikkat çekti. Dikkat edin bunlar rakam değil, bunlar candır" dedi.

Kesinleşen vaka sayısının son bir haftada giderek düşmeye başladığını ifade eden Wei, virüsün ilk çıktığı günden bu yana ilk defa taburcu edilen kişi sayısının, tedavi edilen kişi sayısını geçtiğini belirtti.

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Çin başkonsolosu Wuhan koronavirüs

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