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Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti! Adliyeye sevk edildi

23.01.2021 20:33 | Son Güncelleme:
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Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti! Adliyeye sevk edildi

Mersin'in Anamur ilçesinde, muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf eden eşi Alime Toprak, adliyeye sevk edildi.

Anamur ilçesinde, muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın ölümündeki sır perdesi aralandı. Ali Toprak'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı’nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini, döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak’ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını belirtti. Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak'ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: BEN YAPMASAM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ

Müge Anlı'nın programında cinayeti itiraf eden ve eşinin üzerine yürüdüğünü belirten Alime Toprak, "Ben yapmasam o beni öldürecekti. Benim büyük oğlum hiç üzülmedi, babasından çok çekti" dedi.

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ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Cinayetin ardından gözaltına alınan Alime Toprak, emniyetteki işlemlerinin ardından ilk olarak olayın yaşandığı muz serasında savcı gözetiminde yaşananları anlattı. Alime Toprak daha sonra Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)

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