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  4. Canlı yayında cinsel ilişki sorusu soran Zahide Yetiş sosyal medyada olay oldu

Canlı yayında cinsel ilişki sorusu soran Zahide Yetiş sosyal medyada olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Canlı yayında konuğu Dr. Feridun Kunak'a 'Utanma sıkılma yok, bana bunu soranlar var' diyerek anal ilişki hakkında soru soran Zahide Yetiş, Twitter'da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, çocukların televizyon izlediği saatlerde böyle bir soru soran Yetiş'e tepki gösterdi.

Uzun yıllardır Show TV ekranlarında gündüz kuşağında program yapan Zahide Yetiş, canlı yayında konuğuna sorduğu soruyla olay yarattı. Hemoroid ağrılarının ve tedavi yöntemlerinin konuşulduğu programda Zahide Yetiş, Dr. Feridun Kunak'a cinsel ilişki hakkında soru sorunca Twitter'dan tepki yağdı.

Zahide Yetiş’i sorarken terleten 'anal ilişki' sorusuZahide Yetiş’i sorarken terleten 'anal ilişki' sorusu

'VALLA BU İŞTE UTANMA SIKILMA YOK'

Zahide Yetiş, Dr. Feridun Kunak'a "Valla bu işte utanma sıkılma yok. Bana bunu soranlar var. Ben de sizin sesiniz olduğum için sormam lazım. Hocam bazen cinsel hayatta beyler farklı şeyler istiyor. Hanımlar da bazen hayır diyemiyor. Zaten bize göre de günah. Hemoroid ondan kaynaklı olabilir mi?" sorusunu yöneltti.

Kunak ise Yetiş'in sorusuna "Kesilikle onu yapmayınız. Çok tehlikeli. İslami açıdan da günahtır. Ayrıca o noktada zarları da yırtabilirsiniz. Çok büyük sıkıntılara sebep olabilir" sözleriyle yanıt verdi.

TWITTER'DA TEPKİ YAĞDI

İkilinin arasında yaşanan bu diyalog sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kısa sürede Twitter'da gündem olan konuyla alakalı bir çok kullanıcı Yetiş'e tepki gösterdi. Yetiş'in gündüz kuşağında program sunduğu için daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen kullanıcılar"Ayıp, çocuklar da izliyor" diyerek ekranda yaşanan olaya karşı çıktı.

İşte Zahide Yetiş hakkında yapılan bazı yorumlar:

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Anahtar Kelimeler:
zahide yetiş, anal ilişki, sosyal medya,

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