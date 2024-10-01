Canlı yayında çirkin sohbet! Serenay Sarıkaya'nın göğüslerini masaya yatırdı: Biri buraya biri buraya bakıyordu ya...

Söylemezsem Olmaz ekibi son dönemde yaptıklarıyla tepki çekiyor. Canlı yayında Narin için çığlık atmaları, ardından başörtülü Kadir Ezildi'nin nişanlısının açık halini ifşa etmeleri derken bu sefer de Serenay Sarıkaya'nın göğüslerine dair yaptıkları yorumlarla dikkat çektiler.

Söylemezsem Olmaz yorumcularından Bilal Özcan sözleriyle tepki çekti. Yorumcu "Göğüsleri filan nasıl derli toplu görüyoruz, Kore'deki sunumunu hatırlasanıza, neydi göğsün biri sola bakıyordu biri sağa bakıyordu. Burada hiç silikon olduğu bile anlaşılmıyor" dedi.

ÇİRKİN İFADELER

Özcan daha sonra ise "Yengeç demek meme demek diye bir söz okudum bir astrologtan. Yengeç kadını olduğu için göğüslerinin görünümüne önem veriyor. Estetiksiz 2010 yılındaki hali farklı. Merak ettim bir uzman arkadaşa danıştım. 320 cc imiş kullanılan silikon Serenay Sarıkaya'nın 320 cc olması gereken protez yerine 375 cc takılmış. Bilerek isteyerek yapmış" ifadelerini kullandı.

Yorumcunun sözleri sırasında Pınar Eliçe'nin kahkaha atması da dikkat çekti. Bu anları görenlerden tepkiler gecikmedi. Bu anlara "Ne kadar saçmaladınız", "Oradaki kadınlar da hiç utanmıyor", "Ne rezillik", "Miden bulandı" yorumları geldi.