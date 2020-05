Canlı Yayında Corona Testi Oldu

New York Valisi Andrew Cuomo günlük basın toplantısında Corona testi oldu.

Televizyonlardan canlı yayınlanmakta olan toplantı sırasında Cuomo’ya toplantının yapıldığı salona gelen bir doktor tarafından Corona testi yapıldı.

Salgının ilk günlerinde test eksikliği nedeniyle belirti göstermeyenlere test olmamaları çağrısı yapan Cuomo şimdilerde ise New Yorklular’ın test olması gerektiğini belirtiyor.

Bu amaçla da Cuomo, halkı cesaretlendirmek ve ne kadar hızlı yapıldığını göstermek amacıyla basın toplantısında kendisi Corona testi yaptırdı.

New York eyaletinin Corona salgınıyla ilgili olarak hastaneye sevkler ve can kayıpları konusunda kötü durumda olmadığını kaydeden Andrew Cuomo, eyaletteki 5 bölgenin yeniden açılmakta olduğunu söyledi.

Cuomo’nun verdiği bilgiye göre 16 Mayıs’ta Corona nedeniyle eyalette 139 kişi hayatını kaybetti. 11 Mayıs’ta bu rakam 195 olmuştu.

Andrew Cuomo 17 Mayıs itibarıyla günde 40 bin test yapıldığını söyledi.

Virüsü izleme konusunda testin çok yardımcı olacağını vurgulayan Cuomo, testin daha önceden kontrol için kullandığını hatırlattı. New York Valisi test sürecini yürütecek kapasiteleri olduğunu söyledi.

New York Amerika’da açık ara en fazla Corona vakasının olduğu eyalet. Eyalette bir ara hastaneye sevkler ve can kayıpları rekor düzeyde iken bu oran son dönemde oldukça azaldı. Eyalet şu sıralar vaka ve can kaybı sayısının en az arttığı bölgelerden biri.