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Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kendisine hakarete Aliyev ceza istiyor: Görevden alınsın, özür dilesin

08.01.2025 12:04
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İran lideri Ali Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Hasan Ameli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Hakareti anımsatan Aliyev'den çarpıcı bir çıkış geldi. Ameli'nin cezalandırılmasını istediğini belirten Aliyev, "En azından görevinden alınmalı ve Azerbaycan'dan özür dilemeli" dedi.

Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kendisine hakarete Aliyev ceza istiyor: Görevden alınsın, özür dilesin

Azerbaycan lideri Aliyev, hem kendisine hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden İranlı isim için ceza talebinde ısrarcı. İran'dan özür beklediğini söyleyen Aliyev, "Canlı yayında Türkiye ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarına hakaret ediliyor. Dolayısıyla 'üzüntü duyuyoruz' açıklaması kabul edilemez" diye çıkıştı.

"İRAN'IN YENİ YÖNETİMİ İLE HENÜZ CİDDİ TEMASLARIMIZ YOK"

Aliyev, yerel televizyon kanallarına gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, Azerbaycan-İran ilişkilerine de değindi. İran'ın yeni yönetimi ile henüz ciddi temaslarının bulunmadığını bildiren Aliyev, hükümet yetkililerinin ekonomi ve ulaştırma alanlarında birtakım görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Aliyev, İran'ın önceki yönetimiyle ilişkilerin kötüleşmesinde Azerbaycan'ın sorumlu olmadığını söyleyerek 2. Karabağ Savaşı bittikten sonra İran tırlarının o zamanlar sözde Ermeni yönetimin kontrolünde bulunan Karabağ'a yakıt taşıdığını hatırlattı.

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İran dini lideri Hamaney

"İRAN'DAN TEHDİT İÇEREN AÇIKLAMALAR DUYDUK"

İran'dan bunu durdurmasını talep ettiklerini, fakat İran'dan tehdit içeren açıklamalar duyduklarını bildiren Aliyev, "Sınırda tatbikat yaptılar. Biz de sınırda aynısını yaptık. Kimseden korkmadığımızı ve haklı olduğumuzu gösterdik." şeklinde konuştu.

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"İDAM CEZASI HALA UYGULANMADI"

Aliyev, İran basınında Azerbaycan'a karşı hakaret içeren yayınlar yapıldığını, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine terör saldırısı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Saldırının üzerinden 2 yıl geçti. Saldırıyı gerçekleştiren şahsa verilen ceza (idam) henüz uygulanmadı. Bu organize edilmiş olaydı. Azerbaycan da büyükelçiliğin tüm çalışanlarını geri çekti." bilgisini paylaştı.

İran'ın eski Dışişleri Bakanı merhum Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın büyükelçiliğe saldırıda bulunan şahsın idam edileceği yönünde kendisine söz verdiğini bildiren Aliyev, "Fakat yine bizi kandırdılar. İdam cezası uygulanmadı. Dosya da mahkemeden tekrar savcılığa gönderildi. Biz talebimizde ısrarlıyız." dedi.

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"CANLI YAYINDA TÜRKİYE VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANLARINA HAKARET EDİLİYOR"

Aliyev, İran dini lideri Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Ameli'nin defalarca Azerbaycan'a ve kendisine karşı hakaret içeren beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, "Soru şu ki, onu oraya atayan adam buna nasıl yaklaşıyor. Onu atayanın kim olduğunu iyi biliyoruz. O bunu destekliyor mu? Azerbaycan'dan kim özür dileyecek? Özür dileyecekler mi, dilemeyecekler mi? İran'ın Dışişleri Bakanlığının açıklaması yeterli değil. Resmi etkinlikte, canlı yayında Türkiye ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarına hakaret ediliyor. Dolayısıyla 'üzüntü duyuyoruz' açıklaması kabul edilemez. Eyalet mollası (Ameli) cezalandırılmalı, en azından görevinden alınmalı ve Azerbaycan'dan özür dilemelidir." şeklinde konuştu.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İran İlham Aliyev
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