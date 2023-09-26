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  4. Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası soruşturma başlatılmıştı! Gazeteci Levent Gültekin için istenen ceza belli oldu

Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası soruşturma başlatılmıştı! Gazeteci Levent Gültekin için istenen ceza belli oldu

26.09.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Levent Gültekin için 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan hapis cezası istendi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Gültekin suçlamayı reddetti.

Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası soruşturma başlatılmıştı! Gazeteci Levent Gültekin için istenen ceza belli oldu

Gazeteci Levent Gültekin'in bir televizyon kanalında yapmış olduğu konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Gültekin'in 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÖNELİK SÖZLERİ SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Levent Gültekin hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savunması alınan Gültekin, "Sarf ettiğim sözler genel siyaseti hedef alan eleştirel mahiyette cümlelerdir. Bu nedenle üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Gültekin'in 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 ay'a kadar hapsi istendi.

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Gazeteci Levent Gültekin

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