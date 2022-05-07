Canlı yayında dikkat çeken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sözleri: Ben çözülmüş bir sorun göremiyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını canlı yayında yanıtlayan İnce, İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerindeki yönetimi eleştirdi.

"BEN ÇÖZÜLMÜŞ BİR SORUN GÖREMİYORUM"

İnce, son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunurken CHP'li isimlerin yönetimde olduğu Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olaylı Karadeniz turu hakkında konuşan İnce, "İstanbul'da çözülmüş bir sorun görmüyorum. Başarılı bulup bulmama benim işim değil. Ona seçmen karar verir ama İstanbul'da çözülmüş bir sorun yok" diyerek İmamoğlu'nun ziyaretini eleştirdi.

"GÖKÇEK'E GÖRE KALİTELİ"

Ankara'da yaşadığını belirten İnce, İstanbul gibi Ankara'da da çözülmüş bir sorun görmediğini belirtti. İnce, "Ben Ankara'da yaşıyorum, orada da çözülmüş bir sorun görmüyorum. Melih Gökçek'e kıyasla çok kaliteli bir yönetim. Ama Ankara'da da çözülmüş bir sorun görmüyorum." ifadelerini kullandı.

ANKET ŞİRKETLERİNE ELEŞTİRİ

Yayınlanan anketlerin doğruluğuna inanmadığını belirten İnce, "Türkiye'de önce TÜİK'e güvenmiyorsam ikinci sırada da anket şirketleri geliyor." dedi.



