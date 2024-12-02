Canlı yayında dikkat çeken sözler! "AK Parti ile MHP anlaştı! Erdoğan kararını verdi"

Halk TV'deki Yeni Bir Sabah programında İsmail Küçükkaya, son günlerde gündemde olan Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum'un son dönemdeki 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha aday olabilir' sözleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti ile MHP arasında bir anlaşma yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olmak istediğini belirten Küçükkaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİR KARAR VERMİŞ..."

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum bugün Cansu Çamlıbel'le konuşmuş. 'Yorumum ne?' diye soruyorsanız, yorumum şu: Cumhurbaşkanımız bir karar vermiş. Bence MHP ile de anlaşmış. Bir dönem daha aday olmak istiyor.

"İSTEDİĞİ ZEMİNİ OLUŞTURUYOR"

Seçim 2026, 2027, 2028, normal takvimi 2028. Ama 2028 olursa Erdoğan aday olamıyor. Hükümet çevreleri diyor ki, 2027'de olur seçim diyor. Ama ben bunu CHP liderine sorduğum zaman, ben diyor 2025'te istiyorum dedi, Özgür Özel. Ama ben, mesela ben 2026 sonbaharı için bekliyorum.

Ne zaman olursa olsun. Mehmet Uçum bence Erdoğan'ın bir dönem daha aday olmasını istediği için onun zeminini oluşturuyor."