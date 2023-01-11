Canlı yayında dikkat çeken sözler! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan Mansur Yavaş sorusuna yanıt

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, canlı yayınında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili "Bu kararın seçim süreci başlamadan çıkması olması gerekendir ya da davanın seçim sonrasına bırakılması hukuka en uygun harekettir. Biz AYM'ye böyle bir talepte bulacağız" dedi. Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili soruya Sancar, "Bize şu andan itibaren Mansur Yavaş sorulması doğru değil. Bizim gündemimizde artık böyle bir şey yok. İsimler Altılı Masa'nın meselesidir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Habertürk'te Teke Tek programına konuk oldu. Sancar açıklamasında şunları ifade etti:

HDP'NİN KAPATILMASI DAVASI

"Kapatma davasının bugün önemli bir aşaması gerçekleşti. Kapatma davasının usul aşamaları var. Sözlü sunuma avukatlarımız alınmadı. Kapalı yapılıyormuş. Sözlü savunmamızı yaptıktan sonra AYM bir rapor hazırlayacak sonra kararını verecek. Davanın seyrini belirleyen mahkemenin kendi yönetimidir. Mahkeme üyelerine ilişkin hiçbir olumsuz söz söylemem ancak Türkiye'de yargının durumu ortada. Sadece mahkeme salonunda karara bağlanacak bir konu. İktidarın bu kararların birinde etkisi olacağı çok açık. Bu kararın seçim süreci başlamadan çıkması olması gerekendir ya da davanın seçim sonrasına bırakılması hukuka en uygun harekettir. Biz AYM'ye böyle bir talepte bulacağız.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI SORUSU

İsim konuşmuyoruz. Çerçeve budur. Hiçbir isimle ilgili değerlendirme yapmayacağım. Adayımızı belirleme çalışmalarında epeyi bir yol aldık. Miting sonrası yeniden bir araya geleceğiz. Bize şu andan itibaren Mansur Yavaş sorulması doğru değil. Bizim gündemimizde artık böyle bir şey yok. İsimler Altılı Masa'nın meselesidir."

HDP'DEN SEÇİM KARARI

HDP geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla seçime tek başına gireceklerini açıklamıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek" diye konuşmuştu.



