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Canlı yayında diyabete son

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.09.2019 09:09 | Son Güncelleme

Prof.

Prof. Dr. Alper Çelik, İstanbul’dan Madrid’e bağlanarak canlı yayında metabolik cerrahi ameliyatını gerçekleştirdi.

Her sene dünyanın en önemli cerrahlarını ağırlayan İFSO Kongresi, bu sene İspanya’nın başkenti Madrid’te gerçekleşiyor. Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik, 3-7 Eylül’e arasında gerçekleştirilecek kongrede, alanındaki bilgi birikimini tüm dünyaya canlı yayında gerçekleştirdiği ameliyat ile aktardı. Dünyadan yaklaşık 2 bin 300 cerrahın katıldığı 24. İFSO 2019 World Congress Prof Dr. Alper Çelik birçok kez konuşmacı olarak katılmış ve Türkiye’nin metabolik cerrahi alanındaki bilgi birikimini aktarmıştı. Yine bu sene Prof. Dr. Alper Çelik, Türkiye’de bilimin sesini canlı yayında yaptığı ameliyat ile duyurdu. İstanbul’dan Madrid kongresine canlı olarak bağlanan Çelik, Madrid’den de tüm dünyanın izlediği metabolik cerrahi ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.

“Hastalarımız ameliyat sonrasında şekersiz hayata merhaba diyecek”
Türk cerrahisinin bilim dünyası açısından önemine değinen Prof Dr. Çelik, “İstanbul’dan İspanya’nın başkenti Madrid’e canlı ameliyat gerçekleştirdik. Bir dünya kongresinde, şeker hastasını ameliyatla tedavi ettik. Hastamız, 54 yaşında bir erkek hastaydı. Ciddi görme kayıpları yaşıyordu. Şekere bağlı bir göz hasarı da mevcuttu ve bundan sonra gözünde hasar olmayacak. Hastamız ameliyat sonrasında ilaçlarını, insülinlerini yavaş yavaş azaltarak bırakacak ve şekersiz hayata merhaba diyecek. Bu ameliyat iki açıdan önemli. Birincisi dünya kongresinde Türk cerrah operasyon yapma şansı buluyor. Bu bizim cerrahi akademimizin Türk cerrahi bilim dünyasını ne kadar önemli bir yere geldiğinin göstergesidir. İkincisi ise şeker hastası gibi şimdiye kadar ilaçla insülinle tedavi edilebileceği iddia edilen bir hastalığı ameliyatla tedavi edilebiliyor olmasıdır” şeklinde konuştu.

“Hastaların çoğu birkaç hafta içinde sosyal hayatlarına dönerler”
Erişkin şeker hastalarının çoğu boş yere insülin kullandıklarına da değinen Çelik, “Bu insanların aslında vücudu insülin üretiyor ama ne yazık ki pek çok hekim arkadaşımız şekeri yüksek gördükleri her hastaya insülin yazıyorlar. Ancak bu insanların aslında çoğunun bedeninde insülin var. Sadece bunu kullanamıyorlar. Ameliyat, bu üretilen ama kullanılamayan insülinin artık kullanılmasını sağlıyor. İnsülin vücutta serbest kaldıktan sonra vücut kendi insülinünü kullanmaya başlıyor. İlaçlara insülinlere artık ihtiyaç duymuyor. Hastaların çoğu birkaç hafta içinde sosyal hayatlarına dönerler. Eskisinden daha aktif daha canlı bir şekilde dönerler ve uykuları değişir, yolda yürüyüşleri değişir, merdiven çıkmaları bile değişir. Yepyeni bir hayat başlar” diye konuştu.

“Metabolik cerrahi Türkiye’de 12. yılını ve 6 bin 500 hastayı tedavi etmiş durumda”
Son olarak Arap ülkelerinden çok ciddi bir talep ile karşılaştıklarını vurgulayan Çelik, “Metabolik cerrahi Türkiye’de 12. yılını ve 6 bin 500 hastayı tedavi etmiş durumda ve artık dünyanın dört bir yanından İstanbul’a bizlere tedavi için insanlar başvuruyor. Türk insanının belirli bir bölümü bu tedaviyi duymuş ya da biliyor ama artık dünya çapında İstanbul ile Türkiye bir üst olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Özellikle Arap ülkelerinden çok fazla bir talep var. Toplum geneline baktığımızda şeker hastalığının en sık görüldüğü ülkeler Arabistan Yarımadası ve körfez ülkeleri. O yüzden Arap ülkelerinden çok ciddi bir talep var" ifadelerini kullandı.

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