Canlı yayında diyabete son

Prof. Dr. Alper Çelik, İstanbul’dan Madrid’e bağlanarak canlı yayında metabolik cerrahi ameliyatını gerçekleştirdi.

Her sene dünyanın en önemli cerrahlarını ağırlayan İFSO Kongresi, bu sene İspanya’nın başkenti Madrid’te gerçekleşiyor. Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik, 3-7 Eylül’e arasında gerçekleştirilecek kongrede, alanındaki bilgi birikimini tüm dünyaya canlı yayında gerçekleştirdiği ameliyat ile aktardı. Dünyadan yaklaşık 2 bin 300 cerrahın katıldığı 24. İFSO 2019 World Congress Prof Dr. Alper Çelik birçok kez konuşmacı olarak katılmış ve Türkiye’nin metabolik cerrahi alanındaki bilgi birikimini aktarmıştı. Yine bu sene Prof. Dr. Alper Çelik, Türkiye’de bilimin sesini canlı yayında yaptığı ameliyat ile duyurdu. İstanbul’dan Madrid kongresine canlı olarak bağlanan Çelik, Madrid’den de tüm dünyanın izlediği metabolik cerrahi ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.

“Hastalarımız ameliyat sonrasında şekersiz hayata merhaba diyecek”

Türk cerrahisinin bilim dünyası açısından önemine değinen Prof Dr. Çelik, “İstanbul’dan İspanya’nın başkenti Madrid’e canlı ameliyat gerçekleştirdik. Bir dünya kongresinde, şeker hastasını ameliyatla tedavi ettik. Hastamız, 54 yaşında bir erkek hastaydı. Ciddi görme kayıpları yaşıyordu. Şekere bağlı bir göz hasarı da mevcuttu ve bundan sonra gözünde hasar olmayacak. Hastamız ameliyat sonrasında ilaçlarını, insülinlerini yavaş yavaş azaltarak bırakacak ve şekersiz hayata merhaba diyecek. Bu ameliyat iki açıdan önemli. Birincisi dünya kongresinde Türk cerrah operasyon yapma şansı buluyor. Bu bizim cerrahi akademimizin Türk cerrahi bilim dünyasını ne kadar önemli bir yere geldiğinin göstergesidir. İkincisi ise şeker hastası gibi şimdiye kadar ilaçla insülinle tedavi edilebileceği iddia edilen bir hastalığı ameliyatla tedavi edilebiliyor olmasıdır” şeklinde konuştu.