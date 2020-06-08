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  4. Canlı yayında duyurdu! 65 yaş üstü için yeni düzenleme mi geliyor?

Canlı yayında duyurdu! 65 yaş üstü için yeni düzenleme mi geliyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 13:53 | Son Güncelleme

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürürken evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşlarla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den açıklama geldi. Özlü, yeni bir düzenleme yapılabileceğini söyledi.

Canlı yayında duyurdu! 65 yaş üstü için yeni düzenleme mi geliyor?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, ATV canlı yayınında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün en çok etkilediği 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sıkı tedbirlerin uygulanması nedeniyle gözü kulağı yeni düzenlemede olan vatandaşlara yönelik konuşan Özlü, kritik bir açıklama yaptı.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Kendilerine 65 yaş üstü vatandaşlardan mesajlar geldiğini ve söz konusu yaş grubunun sokağa çıkma talebi konusunda haklı bulduğunu söyleyen Özlü, yaşlıların büyük çoğunluğunun kurallara uyduğunu söyledi.

Özlü “Rakamların etkisini gördükten sonra 65 yaş ve üstüne olumlu olarak yeni düzenleme gelebilir” dedi.


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