Canlı yayında duyurdu! Kritik görüşme: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu bir araya geliyor

Siyasette hareketli günler yaşanıyor. Son olarak CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Özer yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmıştı.

Yaşanan gelişme sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Antalya kampını İstanbul'a almıştı. Esenyurt'ta yapılan mitingde ise hem Ekrem İmamoğlu hem de Özgür Özel, Ahmet Özer'e sahip çıktıklarında dair mesajlar vermişti.

ÖZEL VE İMAMOĞLU ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Gazeteci Şaban Sevinç, Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun baş başa bir görüşme yapacaklarını ifade etti.

Ekol TV'de katıldığı programda konuşan Sevinç şunları ifade etti:

"Bu arada şunu da söyleyeyim, Özgür Özel kapalı grup toplantısından sonra Ekrem İmamoğlu ile baş başa bir görüşme yapacak. Ekrem Bey, doğal olarak İBB Başkanı olduğu için ev sahibi pozisyonunda. Herhalde bir yemekte bu son gelişmeleri konuşacaklar. Biraz dertleşecekler belki."