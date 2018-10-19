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Canlı yayında duyurdu: Selahattin Demirtaş tahliye olabilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

Katıldığı canlı yanında önemli açıklamalarda bulunan HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Demirtaş'ın AİHM kararı öncesinde tahliye edilebileceğini söyledi.

Canlı yayında duyurdu: Selahattin Demirtaş tahliye olabilir

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) partisinin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi yönünde karar verebileceğini belirtti. Bilgen, “AİHM öncesinde tahliye etmeyi düşünebilirler” dedi.

Ayhan Bilgen, Halk TV’de Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtladı.

Demirtaş’ın tutukluluğuyla ilgili olarak AİHM’i beklediklerini belirten Bilgen, buradan tahliye kararının çıkabileceğini söyledi.

Bilgen, “AİHM’den tutuklulukla ilgili olumlu bir karar çıkacağını bekliyoruz. AİHM öncesinde tahliye etmeyi düşünebilirler” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
HDP Selahattin Demirtaş Ayhan Bilgen

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