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Canlı yayında esip gürledi, Galip Ensarioğlu'na isyan etti! Fatih Portakal'dan Narin'in köyü hakkında çarpıcı sözler

10.09.2024 08:57
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Narin Güran'ın öldürülmesi üzerine yıllar önce merdivenden düşerek yaşamını yitirdiği söylenen ablasının ölümü de gündemde. Gazeteci Fatih Portakal da ablanın ölümüyle ilgili dosyanın yeniden açılmasını istedi. Portakal ayrıca AK Parti milletvekili Galip Ensarioğlu'na isyan etti.

Canlı yayında esip gürledi, Galip Ensarioğlu'na isyan etti! Fatih Portakal'dan Narin'in köyü hakkında çarpıcı sözler

Narin'in öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun sözleri adeta kulaklara kazındı. Narin'in ailesiyle ilgili konuşan Ensarioğlu "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır" deyince tartışmaların fitilini ateşledi. Ensarioğlu'na bu sözleri üzerinden yüklenen gazeteci Fatih Portakal, Güran ailesinin ve köy halkının suskunluğuna da dikkat çekti.

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"NASIL KORUNUYORLARSA DOSYALAR KAPATILIYOR BİR ŞEKİLDE"

"Herkes susuyor. Hiç kimse konuşmuyor" diyen Portakal, köy halkının korkutulduğunu ve korunduğunu öne sürdü. Sözcü TV'deki ana haber bülteninde Portakal şöyle konuştu:

"Bakın iki şey diyorum size; nasıl korunuyorlarsa ve nasıl korkutuldularsa... Ve o şekilde konuşmuyorlar. Ve nasıl korunuyorlarsa dosyaların üstü de kapanıyor bir şekilde.

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"ÇOK AYDINLIK BİR AİLE GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

Şimdi bu ablanın belki doğal ölümüdür, bilmiyorum. Ama aile çok aydınlık bir aile görünmüyor. Bugün basın mensuplarına bile saldırıyorlar. Saldırma anının görüntüleri var. Yani hoşnut değiller basının oraya gelmesinden.

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"ENSARİOĞLU GİBİ SİYASETÇİLERİN KORUMA ŞEMSİYESİ ALTINDA"

Siyaset mekanizması mutlaka koruyor. Galip Ensarioğlu gibi kişiler diyor ki 'Aile dostumuz, söyleyemeyeceğim şeyler var.' Yapma ya! Çocuğu öldürmüşsünüz. Bir de ismini Narin koymuşsunuz, Narin'i öldürüp bitirmişsiniz. Ölen öldüğüyle kalıyor. Ondan sonra da Galip Ensarioğlu gibi siyasetçilerin koruma şemsiyesi altında. ‘Bildiğimiz çok şey var, söyleyemiyoruz’ diyor.

"KATİLİ AÇIKLAYIN, ABLASININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DOSYAYI AÇIN"

Bu ülkede adalet, kolluk gücü kaldıysa devletten şunu rica ediyorum; önce şu katili bir açıklayın! Onu biliyorsunuz zaten, eninde sonunda açıklayacaksınız.

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İkincisi, ablasının nasıl bu hayattan kopup gittiğine dair bilgilerin tekrar paylaşılmasını, bu dosyanın tekrar açılmasını kamuoyu vicdanı olarak sizlerden talep ediyorum. Rica etmiyorum, talep ediyorum!

"ASIL SUÇLULAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILANA KADAR KAMUOYU VİCDANI RAHAT ETMEYECEK"

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Bir, neden korkuyorlar da konuşmuyorlar? İki, bu aile nasıl korunuyor? Bu soruları soruyoruz hepimiz. Bu dosya tüm detaylarıyla, tüm çıplaklığıyla, tüm yapılması gereken araştırmalarıyla, gerçek, asıl suçlular kamuoyuyla paylaşılana kadar kamuoyu vicdanı rahat etmeyecektir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Diyarbakır Narin Güran
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