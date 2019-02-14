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Canlı yayında evlilik teklif etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:22 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de uydudan yayın yapan televizyon kanalında görevli spiker Musa Uçak (28), sevgilisi Elif Koyuncu'ya (24) canlı yayında evlenme teklif etti.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de uydudan yayın yapan televizyon kanalında görevli spiker Musa Uçak (28), sevgilisi Elif Koyuncu'ya (24) canlı yayında evlenme teklif etti. Sunduğu programın son anlarında sevgilisini stüdyoya davet ederek dizlerinin üzerine çöken Uçak, kız arkadaşına konfetiler eşliğinde "Benimle evlenir misin" diye sordu. Sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşkınlık yaşayan Koyuncu'nun yanıtı "evet" oldu. Denizli'de bölgesel yayın yapan Kanal 58'de çalışan spor spikeri Musa Uçak, sevgilisi için eşine ender rastlanan bir evlilik teklifi hazırladı. Dün saat 20.00'de sunduğu futbol programı için kameraların karşısına geçen Uçak, yaklaşık 1 yıldır sevgili olduğu Elif Koyuncu'yu yayın sonrası görüşme bahanesiyle çalıştığı kanala çağırdı. Yaklaşık 1.5 saat süren ve canlı yayınlanan spor programının ardından kapanış konuşmasını yapan Uçak, ayağa kalkarak Koyuncu'yu stüdyoya davet etti. Stüdyodaki konukların ve Koyuncu'nun şaşkınlık yaşadığı programda, kalp şeklindeki uçan balonun ipinin ucuna taktığı yüzüğü çözen Uçak, diz çökerek evlenme teklifi etti. Sevgilisinin kendisine canlı yayında evlilik teklif etmesinin ardından şaşkınlık yaşayan Koyuncu, sevgilisi Uçak'ın "Bir ömür boyu benimle yaşar mısın?" sorusuna sarılarak "Evet" yanıtını verdi. Evlilik teklifine olumlu yanıt alan Uçak, sürpriz için kendisine yardımcı olan çalışma arkadaşlarını da stüdyoya çağırıp, ekranları başındaki izleyenlere el sallayarak programı noktaladı. 'DEFALARCA CANLI YAYIN YAPTIM, BÖYLE HEYECAN YAŞAMADIM' 8 yıldır spor muhabirliği ve spikerliği yapan Uçak, sevgilisine alışılmışın dışında sürpriz evlilik teklifi yapmaya karar verdiğini söyledi. Defalarca canlı yayına çıktığını, ancak daha önce böyle bir heyecan yaşamadığını ifade eden Uçak, "Hayatımın en heyecanlı anlarından birini yaşadım. Sürekli canlı yayınlar yapıyoruz ancak bu kez çok farklı bir heyecan yaşadım. Evlilik teklifi için konuşmaya başladığım andan itibaren elim ayağım titremeye başladı. Kafamda tasarladığım cümleler vardı ancak o heyecanla unuttum. Benim için çok özel bir andı. Bizi izleyen seyircilerimiz, dün geceden itibaren yoğun bir şekilde mesaj gönderdiler, telefonla arayıp tebrik ettiler" dedi. 'HİÇ BEKLEMİYORDUM' Böyle bir evlilik teklifini beklemediğini ifade eden Elif Koyuncu ise, "Çok karmaşık duygular hissettim. Hiç beklemediğim bir anda oldu. Kimse canlı yayında hazırlanmış bir şekilde evlilik teklifi beklemez. Bir anda böyle bir şey olması beni çok şaşırttı. Sürpriz evlilik teklifi karşısında çok mutlu oldum. Sevdiğim adamın böyle bir evlilik teklifi beni çok mutlu etti" diye konuştu.

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