Canlı yayında flaş 'Abdullah Gül' açıklaması

Yerel seçimlerle yakından uzaktan bir ilgisi yoktu. Sayın Gül’ün ofisinden bir açıklama yapıldı. O açıklama içerik olarak tamamen doğru" diyen Kılıçdaroğlu, "Sayın Gül’ün birikimi var. Dünyada gelişen olaylar nedir, ne değildir diye oturulup bir sohbet yapıldı. Kendisi cumhurbaşkanlığı makamında otururken de zaman zaman davet eder benzer görüşmeleri yapardık zaten" ifadelerini kullandı.

'MANSUR BEY'E AYIP OLUR'

Mansur Yavaş'ın Ankara adaylığına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Daha Mansur Yavaş ile ilgili Parti Meclisi’nden bir karar çıkmadan benim görüş beyan etmem doğru olmaz. Mansur Bey’e de haksızlık olur. İYİ Parti Mansur Bey’den kendi partilerinden aday olmalarını istedi. Fakat Mansur Bey bunu uygun görmedi, ‘Ben aday olursam CHP’den aday olurum’ dedi. Dolayısıyla İYİ Parti’nin Ankara talebi biraz ötelenmiş oldu. Mansur Bey’in onu (İYİ Parti’yi) kabul etmediğini ben şahsen bilmiyordum" dedi.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili de henüz resmi karar alınmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "İstanbul’un sorunlarını bilen, sorunları çözme konusunda iddialı bir arkadaşımız. Daha önce de ifade etmiştim, başkan adayımızın arkasında bir başarı hikâyesi olması gerekiyor diye. Beylikdüzü’nde o başarı hikâyesini görebiliyorsunuz" diye konuştu.

