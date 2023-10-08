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Canlı yayında füze saldırısına yakalandı! Muhabir gözyaşlarıyla habere devam etti... Dehşet anları böyle kaydedildi!

08.10.2023 09:19 | Son Güncelleme:
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Dün Hamas üyelerinin İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda yüzlerce İsrail vatandaşının hayatını kaybetmesi sonrası İsrail, Demir Kılıçlar operasyonunun düğmesine bastı. Operasyon kapsamında Gazze Şeridi'ne hava harekatı düzenlendi. Hava harekatı sırasında bir Filistin kulesine düzenlenen saldırı saniye saniye canlı yayında görüntülendi. Muhabirin dehşete düştüğü o anlarda Filistin kulesi yerle bir oldu. İşte o anlar!

Canlı yayında füze saldırısına yakalandı! Muhabir gözyaşlarıyla habere devam etti... Dehşet anları böyle kaydedildi!

Hamas üyelerinin İsrail'e düzenledikleri Aksa Tufanı operasyonu dünya gündeminde bomba etkisi yarattı. Yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği, binlercesinin yaralandığı Hamas saldırılarında yüzlerce kişi de kaçırıldı.

Hamas'ın operasyonu üzerine düğmeye basan İsrail Gazze Şeridi'ne Demir Kılıçlar operasyonu başlatarak Hamas'a savaş ilan etti.

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CANLI YAYINDA FÜZE SALDIRISI

Saldırı sonrası İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanhyahu'nun Hamas'a 'benzeri görülmemiş bir bedel' ödeteceklerini açıklamasının ardından İsrail, Hamas'a savaş ilan etti.

İsrail'de olağanüstü hal ve seferberlik ilan edilmesinin ardından Gazze Şeridi'ne have harekatı başlatıldı.

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O sıralarda Gazze'de olan Al Jazeera muhabiri El Sayed, savaşın en acımasız yönüyle yüzleşti. Nüfusun çok yoğun olduğu bölgede canlı yayında olan El Sayed, Gazze'ye düzenlenen 'roket yağmurları' hakkında bilgilendirme yaparken arkasındaki bir konuta füze düştü. Düşen füze sonrası ateş topuna dönen bina yerle bir olurken, El Sayed ise çığlık çığlığa siper almak zorunda kaldı.

Haber sunucusu meslektaşı ise o anlarda "Lütfen saklanın. Eğer bunu güvenli bir şekilde yapabilecek durumdaysanız, bize neler olduğunu açıklayabilirsiniz. Eğer değilseniz lütfen güvenli bir yere gidin." dedi.

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GÖZYAŞLARIN İÇERİSİNDE BİLGİ VERMEYE DEVAM ETTİ!

El Sayed yaşadığı olaya gözyaşlarıyla tepki verdi ve "Hayır sorun değil. Bu saldırı, Gazze Şehri'nin tam ortasındaki Filistin kulesine yapılan bir füze saldırısıdır." dedi.


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Filistin İsrail Hamas

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