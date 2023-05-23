Canlı yayında 'Gerçekleri konuşalım' diyerek tepki gösterdi! 'Aleni biçimde...'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir televizyon programına katıldı. Katıldığı canlı yayında deprem bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde yürütülen çalışmalardan bahseden Bakan Kurum’a, son günlerde çok konuşulan video hakkındaki görüşleri soruldu.

'GERÇEKLERİ KONUŞALIM'

Bakan Kurum, “Terör örgütü elebaşları Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı için üst üste destek açıklamaları yapıyor. Kandil, HDP’ye ve Kılıçdaroğlu’na doğrudan destek açıklamaları yaptı. Bunu konuşmuyoruz, bir video montaj mıdır değil midir bunu konuşuyoruz. Gerçekleri konuşalım.” dedi.

'GERÇEKLERİ HERKES BİLİYOR'

Kemal Kılıçdaroğlu’na HDP’nin doğrudan destek verdiğini ifade eden Bakan Kurum, “Gerçekleri zaten herkes biliyor. Bölücü terör örgütünün elebaşları, aleni ifadelerle Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklerken problem yok, bu tartışmalarla unutturulmaya çalışılan gerçekler var! HDP aleni Millet İttifakı’nı destekliyor, ittifaka destek için HDP’ye aday çıkarttırmadılar.” diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın, 14 Mayıs’ta muhalefete 2,5 milyon oyluk fark attığını söyleyen Bakan Kurum, “Birden teröre, teröristlere, ABD'ye, Avrupa'ya, Avrupa Birliği’ne meydan okumaya başladılar. Milliyetçilik rolü üstleniyorlar, hepsi anadan doğma milliyetçi oldular. 14 Mayıs'a kadar niye teröre destek veren gruplarla birlikte olmayız demediler?” ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum, son olarak şunları söyledi:

“Peki, bizim sınırımızda devlet kurmaya çalışan YPG’ye, terör örgütü değil diyen de Kılıçdaroğlu değil mi? Terör örgütü gelecek, bizim sınırımızda devlet kurmaya çalışacak; HDP, PKK’nın uzantısı olarak her türlü desteklerini PKK ve YPG’ye verecek, ondan sonra da bu böyle değil diyecek. Samimi olun!”

